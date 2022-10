Australiano indiciado nos atentados a duas mesquitas de Christchurch declara-se não culpado

O australiano Brenton Tarrant, indiciado pela morte de 51 pessoas no duplo ataque de 15 de março contra duas mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, declarou-se não culpado na manhã desta sexta-feira (hora local).

A curta declaração foi feita em vídeo a partir da prisão de Paremoremo, na cidade neozelandesa de Auckland. Na sala de tribunal de Christchurch, o juiz Cameron Mander anunciou que o julgamento ficou marcado para 4 de maio do próximo ano e que Tarrant, de 28 anos, permaneceria sob custódia até uma audiência de revisão do caso a 16 de agosto.

A sala de tribunal estava repleta de sobreviventes e familiares das vítimas mortais dos ataques na mesquita de Al Noor e no Centro Islâmico de Linwood. Foi também revelada a identidade do turco Zekeriah Tuyan, a segunda vítima dos atentados a morrer no hospital.

“Eu só queria ver a sua cara estúpida”

Na sequência das avaliações médicas sobre a aptidão mental de Tarrant para ser julgado, o juiz informou ainda não haver qualquer impedimento. No total, o australiano responderá por 51 acusações de homicídio, 40 de tentativa de homicídio e uma de envolvimento em ato terrorista.

Antes da audiência, Abdul Aziz, aclamado como herói por ter enfrentado o atirador e o ter expulsado do Centro Islâmico de Linwood, onde sete pessoas foram mortas, disse que queria ver o acusado em tribunal. “Eu só queria ver a sua cara estúpida. Estamos a chegar lá lentamente. Vai levar tempo. Dias como o de hoje trazem tudo de volta”, disse, citado pelo jornal “The New Zealand Herald”.

Tarrant, um nacionalista branco que havia divulgado um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, transmitiu em direto na internet parte do duplo atentado.

“Christchurch Call”

Menos de uma semana após os ataques, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou a proibição da venda de todas as armas de assalto e semiautomáticas. “A 15 de março, a nossa história mudou para sempre. Agora, as nossas leis também vão mudar”, disse. A nova proibição também se aplica às peças usadas para converter armas comuns em semiautomáticas de estilo militar.

Em meados de maio, Ardern pediu apoio global para um plano que pretende combater a divulgação de conteúdos violentos e extremistas na internet. A iniciativa, intitulada “Christchurch Call” (Apelo de Christchurch), foi apresentada em Paris, juntamente com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e outros líderes políticos e representantes do sector digital.

O documento não inclui quaisquer propostas em termos regulatórios, dando liberdade a cada subscritor para definir as medidas que entende serem necessárias para combater a divulgação daquele tipo de conteúdos online. Mas apela, por exemplo, às empresas tecnológicas para partilharem mais dados com os governos e reavaliarem os seus algoritmos que permitem aos utilizadores publicarem diretamente conteúdos inadequados.