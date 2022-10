Uganda proibe concentrações públicas para tentar conter o ébola

O Uganda decretou, esta quinta-feira, a proibição de concentrações públicas na região ocidental de Kasese. A medida insere-se numa tentativa desesperada de contenção de um surto de ébola com epicentro na vizinha República Democrática do Congo (RDC) e que já cavalgou a fronteira com o Uganda.

A decisão foi tomada horas após a confirmação de uma segunda vítima mortal no Uganda, uma mulher congolesa de 50 anos. O seu neto de cinco anos, que morreu na terça-feira, tinha sido a primeira vítima de ébola no país.

Um irmão de três anos está infetado e a receber tratamento em isolamento. Membros desta família tinham estado na RDC a cuidar de um familiar que acabou por morrer com ébola.

O vírus transmite-se através de fluidos corporais. Os primeiros sintomas são semelhantes aos da gripe, seguidos por vómitos, diarreia, erupção cutânea e hemorragias.

No Twitter, a ministra da Saúde do Uganda, Jane Aceng, publicou um conjunto de medidas preventivas a seguir pela população para evitar a propagação da doença.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reunirá de urgência esta sexta-feira, em Genebra, para debater a propagação do vírus ao Uganda e determinar “se a epidemia é uma emergência internacional de saúde”, disse a OMS em comunicado. Foi o que aconteceu em 2014 em relação ao ébola na África Ocidental e em 2016 para o vírus zika na América Latina.

O atual surto de ébola foi detetado pela primeira vez há cerca de dez meses nas províncias do Kivu Norte e do Ituri, no leste da RDC. Desde então já foram confirmados mais de 2000 casos tendo já morrido 1400 pessoas. Na RDC, este é o décimo surto de ébola.