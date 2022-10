Itália vai multar barcos que salvam migrantes

Itália vai aplicar multas elevadas a barcos que recolham migrantes no mar e os levem para portos italianos. Aprovada pelo parlamento, a lei é mais uma iniciativa do polémico ministro do Interior, Matteo Salvini, que desde há um ano tem vindo a tomar medidas para combater o fluxo humano de África e do Médio Oriente em relação a Itália. Os números de facto reduziram-se, com apenas 1940 a entrar em Itália este ano, mas também há os 350 que morreram pelo caminho.

A nova lei também facilita as investigações disfarçadas e as escutas telefónicas nos casos de suspeita de tráfico humano. Mas o destaque vai para as multas, que podem ascender a 50 mil euros, e pelas quais respondem tanto o proprietário do barco ou barcos em questão como o seu operador e o capitão.

Salvini passa a ter o poder de as aplicar - antes era o ministro dos transportes que o fazia nessa área - e descreveu-as como uma medida de segurança. Também garantiu que são legais, não obstante críticas que vêm da União Europeia (que se pronunciou expressamente contra a punição de quem salva gente no mar) e de alguns juízes italianos.

Entretanto, já esta semana, sete pessoas, entre elas duas crianças e quatro mulheres, afogaram-se num naufrágio ao largo da ilha de Lesbos, na Grécia. Embora a sua proveniência não fosse imediatamente revelada, a Grécia tem sido um ponto de destino privilegiado para refugiados das guerras na Síria e no Afeganistão. Só este ano 10700 pessoas chegaram ao país, com cerca de quatro dezenas de vítimas confirmadas.

Com o conflito na Líbia a sofrer novo agravamento, é provável que também daí chegue um número crescente de migrantes, e ainda recentemente uma porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados avisou que, se o número de barcos que resgatam migrantes continuar a diminuir no Mediterrâneo, há o risco de este se tornar "um mar de sangue".

Noutras partes do mundo, o drama repete-se. 32 são dadas como desaparecidas depois de um barco proveniente da Venezuela se ter afundado ao lado da ilha de Curaçao. Tinham partido no final da semana passada. Se o pior se confirmar, serão mais vítimas a acrescentar aos muito milhares que tem gerado um êxodo que já levou cerca de quatro milhões de pessoas a deixar o país.