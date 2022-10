Boris Johnson vence primeira volta da eleição para líder conservador e primeiro-ministro

Boris Johnson está mais perto de se tornar primeiro-ministro do Reino Unido. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros foi o mais votado na primeira volta da eleição para novo líder do Partido Conservador, esta quinta-feira, na sequência da demissão de Theresa May no dia 7.

Johnson, que defende que o Brexit não deve ser adiado para lá do atual prazo de 31 de outubro, obteve 114 votos num grupo parlamentar composto por 313 deputados. Todos eles votaram e não houve votos nulos.

A soma de 114 votos é mais de um terço do grup parlamentar, o que é forte razão para crer que Johnson será, no final do processo (cujas regras explico abaixo), um dos dois finalistas. Dado que a decisão entre esses dois é feita pelos militantes do partido e tendo em conta a grande popularidade do aspirante, partirá para a final como favorito. Quem for eleito líder do Partido Conservador (o maior na Câmara dos Comuns) deverá tornar-se chefe do Governo, sem obrigatoriedade de eleições.

Para a segunda volta seguem, por ordem de votação, Jeremy Hunt, que sucedeu a Johnson na pasta dos Negócios Estrangeiros (43 votos), o ministro do Ambiente Michael Gove (37), o ex-ministro da Saída da UE Dominic Raab (27), o ministro do Interior Sajid Javid (23), o ministro do Desenvolvimento Internacional Rory Stewart (19) e o ministro da Saúde Matt Hancock (20).

Os resultados eliminam para já os candidatos Andrea Leadsom (antiga líder da Câmara dos Comuns, ou seja, uma espécie de ministra dos Assuntos Parlamentares, 11), Mark Harper (deputado, 10 votos) e Esther McVey (ex-ministra do Trabalho, 9). Nenhum alcançou os 17 sufrágios estabelecidos pelo partido como limiar mínimo de passagem à segunda volta (correspondentes a 5% do total de deputados).

Processo termina até julho

A imprensa britânica admite que alguns dos candidatos apurados com menos votos possam desistir antes da segunda volta. Os que a disputarem terão de reunir pelo menos 33 votos para avançarem para o terceiro escrutínio. Far-se-ão as voltas necessárias até que restem apenas dois candidatos. Em cada volta são eliminados o último classificado e os que ficarem aquém do limiar mínimo.

Os dois candidatos finais irão a votos, já não no grupo parlamentar mas entre todos os militantes do Partido Conservador (cerca de 150 mil). O processo deverá ficar concluído até à semana de 22 de julho, ou mais cedo se desistências sucessivas reduzirem o número de rondas de votação.

Na última eleição do líder conservador, em 2016 (depois de David Cameron ter renunciado no dia depois de perder o referendo do Brexit), não chegou a haver disputa final. Eram cinco candidatos (dos quais Leadsom e Gove repetem este ano), que duas votações e uma desistência reduziram a duas mulheres: Theresa May e Andrea Leadsom.

Antes de os militantes votarem, porém, esta última desistiu na sequência de uma gafe: insinuara, numa entrevista, que May teria menos motivos para se preocupar com o futuro do país por não ter filhos. Isto foi visto como um ataque cruel a uma adversária que já lamentara não poder ser mãe.

Um putativo candidato que não avançou há três anos foi Boris Johnson. Acabado de concluir dois mandatos como presidente da Câmara de Londres e com alta popularidade, tendo sido crucial para a vitória do Brexit na consulta popular, montou uma candidatura cujo diretor era Michael Gove. Dias depois, contudo, este anunciou que se candidatava em nome próprio e que Johnson carecia das qualidades mínimas para chefiar um Governo. O alvo das críticas encaixou e informou os apoiantes da sua renúncia. Veio a arrepender-se e tenta agora recuperar a oportunidade.