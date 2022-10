Scott Warren ajudou dois migrantes. Tribunal não consegue decidir se ele é ou não criminoso

Dois homens chegaram ao pé de Scott Warren com fome, desidratados e com os pés feridos. Warren deu-lhes comida, água e o necessário para tratar as feridas. Os homens haviam caminhado durante horas, durante dias. Tinham partido da América Central e acabavam de chegar ao estado norte-americano do Arizona. Warren foi acusado de ajudar, de deixar garrafões de água em locais específicos do deserto, nos caminhos conhecidos e usados por migrantes que entram ilegalmente nos EUA. Já outros foram condenados pelo crime de os ajudar. No caso de Scott Warren, nem a Justiça parece saber o que deve fazer.

“Ajuda humanitária não é um crime. Exigimos às autoridades dos EUA que todas as acusações contra Scott Warren sejam retiradas”, apelaram as Nações Unidas em comunicado. “Esta acusação representa uma escalada nos padrões existentes de criminalização dos ativistas pelos direitos dos migrantes.”

Esta terça-feira, pelo segundo dia, o júri, o juiz, o tribunal e a Justiça não souberam o que fazer com Warren. Não souberam se ele fez o que fez com um objetivo humanitário ou se estava a ajudar os homens a passarem o deserto ilegalmente e a dar-lhes abrigo no acampamento dos voluntários. Não conseguindo chegar a um veredicto, o juiz do Tribunal Federal de Tucson, Raner C. Collins, reagendou uma decisão para 2 de julho.

“Scott Warren continua a ser inocente, porque o júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime. O Governo expôs o caso com a força toda e usou inúmeros recursos, ainda assim os 12 jurados não conseguiram concordar”, sublinhou Gregory Kuykendall, advogado de defesa, em declarações ao “New York Times”.

Warren enfrenta duas acusações de “abrigo a migrantes”, uma de “conspirar, transportar e abrigar migrantes” e, por fim, de “conduzir numa estrada de vida selvagem”. Se for condenado, dado como culpado em todas as acusações, pode enfrentar uma pena de 20 anos de prisão.

A detenção após a denúncia

Scott Warren foi detido pela equipa de controle de fronteiras norte-americana há mais de um ano. Apanharam-no quando prestava socorro aos dois migrantes. Foi a 17 de janeiro de 2018 e, poucas horas depois, as autoridades entraram no “The Barn” (em tradução livre, “o celeiro”), o abrigo da No More Deaths, uma organização humanitária sediada no Arizona que, entre as suas tarefas, assegura a presença de voluntários no deserto de Sonora. Outras oito pessoas foram detidas.

“Trabalhamos em caminhos remotos, por onde a migração passa, por onde as pessoas caminham entre 50 e 130 quilómetros. Os voluntários fazem esses percursos e deixam água, comida, meias, cobertores e outros mantimentos. Por indicação da nossa equipa médica, os voluntários estão preparados para prestar cuidados de primeiros socorros”, pode ler-se na descrição do No More Deaths.

Qualquer um dos detidos enfrenta uma condenação de prisão até seis meses e o pagamento de uma multa de cinco mil dólares (cerca de 4500 euros).

Embora a equipa de controle de fronteiras assegure que a operação no “The Barn” naquele 17 de janeiro tenha sido uma inspeção de rotina, a organização humanitária não acredita. Citando mensagens divulgadas no decorrer do julgamento, a No More Deaths dá conta de que as autoridades já tinham no local, muitas horas antes, pelo menos oito agentes em vigilância.

As detenções, de acordo com o comunicado das Nações Unidas, aconteceram pouco depois de a No More Deaths ter divulgado um relatório em que dava conta de que os agentes do controle de fronteiras destroem constantemente os mantimentos que são deixados pela organização no deserto, assim como assediam e intimidam voluntários.

“O trabalho humanitário essencial e legítimo de Scott Warren e da No More Deaths defende o direito à vida e previne a morte de migrantes e requerentes de asilo na fronteira entre os EUA e o México”, referem as Nações Unidas.

Warren tem 36 anos e vive na cidade de Ajo, no Arizona. Há dez anos que ajuda migrantes a atravessar a fronteira do México com os EUA através do deserto de Sonora.