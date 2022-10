Irão anula acreditação de jornalista do “New York Times”

Thomas Erdbrink não pode trabalhar desde fevereiro, mês em que lhe foi anulada a autorização para trabalhar no país, portanto o “Times” decidiu expor a situação ao público "depois da especulação recente e dos comentários nas redes sociais".

A publicação espera que o jornalista possa voltar a trabalhar brevemente, mas a anulação da autorização de trabalho acontece num período de tensão entre os Estados Unidos e o Irão, devido à retirada do Presidente Trump do acordo nuclear do Teerão com outras potências mundiais há um ano.

"As autoridades do Ministério das Relações Exteriores declararam várias vezes que a autorização de Erdbrink seria concedida novamente, mas não foi dada nenhuma explicação para a demora ou o porquê do cancelamento", disse o Times, citando o editor internacional Michael Slackman.

A emissora pública da Holanda, NOS, que também contratou Thomas Erdbrink para correspondente, citou o jornalista, que disse que "passos importantes" foram dados para a resolução do problema, sem dar muitos detalhes. Os representantes do Irão nas Nações Unidas não fizeram qualquer comentário quando questionados.

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do sistema judicial do Irão, Gholamhossein Esmaili, afirmou que o Irão já permitiu que vários jornalistas estrangeiros trabalhassem no país. "Quanto a esta pessoa, não tenho informações sobre o que aconteceu", acrescentou o porta-voz.

Erdbrink, cidadão holandês, trabalhou no passado como correspondente para o jornal "The Washington Post", assim como para outros meios de comunicação holandeses. É casado com a fotógrafa iraniana Newsha Tavakolian, representada pela agência de fotografia Magnum, que segundo o New York Times, também foi impedida de trabalhar. A agência de fotografia não fez qualquer comentário sobre a situação.

O holandês e a iraniana estavam ambos a trabalhar no "Our Man in Tehran", um documentário sobre o trabalho a vida de Erdbrink no Irão. O jornalista já apareceu em alguns filmes da região.

Os jornalistas no Irão podem sofrer assédio dos serviços de segurança, enquanto alguns chegam a ser presos pelo seu trabalho. "Trabalhar aqui é como andar sobre a corda bamba", disse Erdbrink no documentário.

O último grande caso envolveu o repórter iraniano-americano Jason Rezaian, do Washington Post, que foi condenado num caso de espionagem criticado internacionalmente, em 2015.

Durante uma troca de prisioneiros em 2016 entre os Estados Unidos e o Irão, durante o início das conversas sobre o acordo nuclear, o repórter e três outros cidadãos iranianos-americanos foram libertados em troca de perdões ou na retirada de acusações contra sete iranianos.

Os Estados Unidos entregaram 400 milhões de dólares ao Irão na sequência do acordo.