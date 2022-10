Nova Iorque: Helicóptero colide com prédio

Um helicóptero caiu esta segunda-feira em Manhattan, Nova Iorque, EUA, colidindo com um arranha-céus na Sétima Avenida, na zona de Midtown. A informação foi confirmada pelos bombeiros nova-iorquinos.

O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, indica que o piloto do aparelho terá tentado efectuar, sem sucesso, uma aterragem de emergência no topo do edifício.

Há registo de pelo menos um ferido. O edifício atingido foi evacuado e as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança em torno do local do desastre.

À hora do acidente, cerca das 14h locais (19h em Portugal continental), registava-se chuva e nevoeiro na zona.