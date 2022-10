Condenadas seis pessoas pela violação e homicídio de menina de oito anos na Índia

O caso abalou a comunidade internacional, fez do Governo indiano alvo de muitas críticas e tem agora finalmente um desfecho. Uma rapariga de oito anos foi violada e assassinada no ano passado, no Estado de Jammu e Caxemira, e as seis pessoas que estiveram envolvidas nisso foram condenadas por um tribunal indiano.

A rapariga, de uma comunidade nómada muçulmana que habita as floresta de Caxemira, foi sedada, mantida presa num templo hindu, na cidade de Kathua (área de maioria hindu do referido estado indiano) e violada em grupo durante uma semana, até ser estrangulada e espancada até à morte em janeiro de 2018. De acordo com a investigação policial, os responsáveis pela sua morte pretendiam passar a mensagem de que a sua comunidade não era bem-vinda na zona.

Entre os condenados encontram-se um padre hindu e dois membros das forças de segurança acusados de destruir provas e aceitar subornos para encobrir o caso, indicou o advogado da acusação, Mubeen Farooqui, aos jornalistas que o aguardavam à saída do tribunal indiano. “Venceu a verdade”, afirmou ainda o advogado, dizendo-se “satisfeito” com o veredicto. Um sétimo acusado foi considerado inocente. A pena a aplicar aos culpados deverá ser anunciada ainda esta segunda-feira, durante a tarde, tendo o advogado de defesa já anunciado que irá recorrer da decisão do tribunal.

Além de ter suscitado reações por parte da comunidade internacional, o caso deixou o partido no governo, o Partido do Povo Indiano, do primeiro-ministro Narendra Modi, em maus lençóis, depois de alguns dos seus membros e outros políticos locais se terem oposto à investigação e responsabilização dos culpados, todos da religião hindu. Um grupo de advogados tentou até impedir que a polícia registasse qualquer acusação em abril de 2018, na cidade onde ocorreu o crime. O ambiente pré-julgamento tornou-se de tal modo tenso, com a família da vítima a receber ameaças de morte, que o Supremo Tribunal ordenou que este fosse realizado num local diferente do previsto.

A violência contra mulheres e crianças continua a preocupar Governo, organizações não-governamentais e outras entidades na Índia. Segundo as estatísticas oficiais, os casos de violação aumentaram 60% entre 2012 e 2016 — a situação é especialmente preocupante nas zonas rurais —, mesmo depois de terem sido implementadas novas leis contra as agressões sexuais, na sequência da violação de uma jovem universitária num autocarro, em Nova Deli