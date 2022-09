Três mortos em confrontos com as milícias no Sudão

Três civis morreram este domingo nos confrontos com as forças de segurança em Um Durman, na zona norte de Cartum, segundo o Comité de Médicos, num dia em que a oposição ao regime apela à desobediência civil em todo o país.

O Comité de Médicos, uma organização que tem registado os mortos e feridos nos confrontos que começaram em dezembro, revelou que duas das mortes ocorreram durante confrontos em Um Durman com as Forças de Apoio Rápido (FAR).

O porta-voz do Comité de Médicos, Osman al Tahir, indicou à agencia espanhola EFE que, aparentemente, os dois jovens estavam a tentar cortar a estrada com uma barricada quando as FAR lhes provocaram ferimentos graves aos quais não resistiram.

Outro dos mortos foi Walid Abdelrahman, que foi baleado no peito pelas autoridades em Cartum do Norte.

Ascende a 117 o número de mortos desde que, na segunda-feira, as forças militares destruíram o acampamento que há dois meses estava colocado em frente à sede do Exército do Sudão.

Milhares de pessoas estavam acampadas em frente ao quartel-general do exército, um local emblemático de protesto, desde 06 de abril, no prolongamento de um levantamento popular sem precedentes, desencadeada a 19 de dezembro.

Após a destituição do presidente Omar al-Bashir pelo exército, no dia 11 de abril, os manifestantes exigiram a saída dos generais e a transferência de poder para os civis. Mas as negociações entre a contestação e os militares foram suspensas a 20 de maio por falta de acordo.