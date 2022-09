Reino Unido. A herança envenenada do favorito ao nº10

Ora desacreditado ora desautorizado, quase sempre despenteado, Boris dá pelo primeiro nome por que toda a gente o conhece. Muitos imaginá-lo-iam no seu grupo de amigos, um cartão de visita poderoso numa era que acentua o descrédito na classe política.

Muito se escreveu sobre Alexander Boris de Pfeffel Johnson e, da miscelânea de elogios e apupos ao favorito na corrida ao lugar de líder conservador (e, logo, primeiro-ministro), sobressaem palavras como inteligente, ambicioso, convencido, enérgico, mentiroso.

Boris, que 97% dos britânicos dizem conhecer, tem o apoio de 40 dos 313 deputados conservadores. Jeremy Hunt e Michael Gove contam com cerca de 30 cada.

