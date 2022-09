Morreu o "Mr. Untouchable". E demorámos sete anos a saber

A capa da revista do New York Times mostrava um homem negro de fato de abas largas, gravata azul vermelha e branca (discreta para a época), olhos escondidos atrás de uns óculos gigantes, a olhar diretamente para o leitor. Podia ser um professor de Geografia mas era, de acordo com o título da capa "Mister Untouchable", o senhor intocável. "Este é Nicky Barnes. A polícia diz que é o maior traficante do Harlem. Mas pode prová-lo?". Há muito que se sabia que Barnes era um traficante e criminoso, mas a capa legal que tinha criado e o facto de ser impossível encontrar testemunhas que o incriminassem, fizeram com que liderasse um império criminoso aparentemente impenetrável.. A vaidade levou-o a aceitar posar para a revista. Tinha sido preso 13 vezes e nunca fora condenado. Merecia o título do senhor Intocável. Mas escassos meses depois de a reportagem ter sido publicada, em 1977, Nicky Barnes era preso, julgado e condenado a prisão perpétua por tráfico de droga, associação criminosa e homicídio, só para referir os crimes mais relevantes.

Para trás ficava uma vida de luxo e extravagância, que incluia uma frota de carros, mais de cem pares de sapatos feitos à mão, 200 fatos feitos à medida,e cinquenta casacos de pele até aos pés. Depois de enriquecer com o tráfico de droga, Nicky Barnes investiu em imobiliário e possuía, direta ou indiretamente, centenas dezenas de casas e apartamentos em Nova Iorque, Era dono de stands, estações de serviço e uma cadeia de fast food que servia "flake-burgers". E tinha, claro, muito dinheiro.

De acordo com o New York Times, morreu em 2012, de cancro, com 78 ou 79 anos. A morte foi confirmada por uma filha do antigo criminoso e por um procurador que quis ficar anónimo. Já não se chamava Nick Barnes, tinha abandonado a vida de criminoso e vivia há décadas ao abrigo do programa de proteção de testemunhas do Governo americano.

Em 1977, depois de ter sido preso e condenado, decidiu colaborar com a polícia e entregou todos os membros de um sindicato do crime - "O Conselho" - que tinha criado e que liderava no Harlem. Entregou igualmente a mulher, que acusava de deslealdade e que apanhou dez anos de prisão. Numa entrevista televisiva, admitiu que apesar de "ter todas as razões para entregar" os cúmplices, vivia, desde aí, "com uma culpa permanente". Depois de vinte anos atrás das grades, foi libertado e entrou no anonimato. O NY Times encontrou-o em 2007. "Nicky Barnes já não existe", disse. "O estilo de vida e os valores de Nicky Barnes estão extintos", continuou, a falar de si na terceira pessoa.. "Deixei-o para trás".

Antes de ser o maior traficante do Harlem - Frank Lucas, que morreu esta semana, era o seu grande rival - Barnes chegou a estar preso por pequenos assaltos que fez para alimentar o vício da heroína. Depois de ser libertado, nunca mais tocou na droga. A não ser para a traficar. Nos tempos áureos, chegou a vender um milhão de dólares de heroína por ano. Já depois de ter sido preso, tirou um curso superior, alfabetizou companheiros e ganhou um concurso de poesia interprisões.

Em 2007, o NY Times ainda lhe conseguiu perguntar porque tinha decidido colaborar com a polícia. "Porque é melhor ser um bufo do que um prisioneiro".