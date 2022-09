França. Direita tradicional e PS francês em risco de extinção

A paisagem política francesa continua em recomposição acelerada e as eleições europeias confirmaram a crise nos dois partidos que desde há décadas têm dirigido alternadamente o país: socialistas e direita republicana. Ambos se afundaram com percentagens dignas de grupos marginais, respetivamente, de 6,2 e 8,4%.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)