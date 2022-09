“Calma e contenção”: União Europeia faz aviso aos políticos da Moldávia

"Perante os acontecimentos e as decisões tomadas pelo parlamento da República da Moldávia, a União Europeia reitera o pedido para haver calma e contenção", declarou, em comunicado, a alta comissária responsável pela política externa, Federica Mogherini, e o comissário para a Política Europeia de Vizinhança, Johannes Hahn.

A UE considera que "o diálogo entre os representantes eleitos democraticamente é a chave para encontrar a solução para a atual crise política".

O Presidente moldavo em exercício, Pavel Filip, dissolveu hoje o parlamento, formado no sábado, e convocou novas eleições para 06 de setembro.

O parlamento da Moldávia aprovou no sábado a composição do novo Governo, uma aliança sem precedentes entre pró-russos e pró-europeus, para tentar acabar com a crise política criada após as eleições de fevereiro, onde nenhum partido obteve a maioria.

A ordem de Filip para dissolver o parlamento abre o fosso entre o Partido Democrático, por um lado, e o Partido Socialista e ACUM, por outro, e abre caminho para a formalização de dois governos paralelos no país.

Perante este contexto, Mogherini e Hahn dizem que a União Europeia "está pronta para trabalhar com o governo eleito democraticamente na base dos compromissos mútuos com as reformas e os princípios essenciais", reconhecidos no acordo feito entre a UE e a Moldávia.

"O respeito do Estado de Direito e pela democracia deveriam continuar os pilares das nossas relações", acrescentam os representantes.