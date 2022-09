EUA anunciam acordo com o México e suspendem tarifas alfandegárias

Donald Trump anunciou esta sexta-feira no Twitter a suspensão das taxas alfandegárias sobre os produtos mexicanos, na sequência da assinatura de um acordo com o país após três dias de negociações intensas em Washington.

“Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos chegaram a um acordo com o México. As tarifas programadas para entrar em vigor na segunda-feira contra o México estão suspensas indefinidamente, e que o México, em troca, concordou tomar medidas rigorosas para conter a maré migratória através do México em direção à fronteira sul”, escreveu o Presidente norte-americano num post na rede social, prometendo a divulgação em breve de mais pormenores sobre o acordo por parte do Departamento do Estado dos EUA.

Numa declaração conjunta, os Estados Unidos e o México comprometeram-se a cooperar no combate à imigração ilegal na fronteira entre os dois países.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, manifestou-se satisfeito com o acordo alcançado, após ter caído a proposta dos EUA de enviarem cidadãos da Guatemala deportados para o México.

“Penso que o balanço é justo porque eles propunham medidas mais drásticas inicialmente e alcançamos um ponto intermédio”, declarou o chefe da diplomacia mexicana, citado pela Reuters.

Marcelo Ebrard garantiu ainda que o México tomará “medidas sem precedentes” para desmantelar as organizações de contrabando e tráfico, assim como as suas redes ilícitas de transporte e financiamento, comprometendo-se ainda a reforçar a fronteira sul com mais membros da Guarda Nacional.

Há dois dias, o vice-presidente norte-americano Mike Pence tinha avisado que seriam necessários mais esforços do México para combater a imigração ilegal na fronteira sul, em linha com o discurso proferido na segunda-feira por Donald Trump que disse, em Londres, acreditar que o “mais provável” é que essa sanção contra o México deveria avançar no próximo dia 10 apesar dos esforços diplomáticos de última hora.

Caso as tarifas entrassem em vigor na próxima segunda-feira, tal como o Presidente norte-americano anunciara, fixavam-se inicialmente nos 5% e subiriam gradualmente todos os meses até aos 25% a em outubro.

Depois de várias ameaças no sentido do encerramento da fronteira com o México, o Presidente dos EUA insistiu recentemente que são necessárias outras medidas “menos drásticas” para combater a imigração ilegal no país.