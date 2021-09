Alemanha. Popularidade dos Verdes ultrapassa a da CDU/CSU

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

Apenas 27% dos alemães querem que a Grande Coligação chegue ao fim do mandato, em 2021, apurou uma sondagem da YouGov publicada na passada quinta-feira.

A restante maioria, diz o estudo, gostaria que a realização de eleições antecipadas pusesse fim à GroKo (abreviatura em alemão), a fórmula governativa que resultou de meses de negociações após a votação inconclusiva das parlamentares alemãs de 24 de setembro de 2017.

A confirmar-se, este não é o pior pesadelo da chanceler Angela Merkel, que abdicou antecipadamente da liderança democrata-cristã no ano passado, entregando-a, com bênção pessoal, à que viria a ser eleita presidente da CDU no congresso de 2018, Annegret Kramp-Karrenbauer.

