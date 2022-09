Partido do Brexit perde eleição de primeiro deputado para os trabalhistas

O recém-formado Partido do Brexit falhou a primeira tentativa de conquistar um assento no Parlamento britânico, perdendo a eleição legislativa parcial em Peterborough por uma margem de apenas 683 votos para o Partido Trabalhista.

A candidata trabalhista Lisa Forbes foi eleita deputada, sucedendo a Fiona Onasanya, que foi expulsa do 'Labour' e destituída do cargo através de uma petição popular.

O partido Conservador, atualmente no governo e que durante muitos anos dominou politicamente a região, ficou em terceiro lugar.

O partido do Brexit era favorito pois, nas eleições europeias de maio, recolheu 38,3% votos em Peterborough, mais do dobro daqueles do partido Trabalhista, que se ficou pelos 17,2%.

Na manhã desta sexta-feira, o eurodeputado eurocético Nigel Farage, líder do partido do Brexit, admitiu a derrota na eleição, que se realizou na quinta-feira e cujos resultados foram anunciados esta madrugada.

"Eu sempre disse que ia ser disputado, mas nunca disse que íamos ganhar. Terminámos num segundo lugar muito próximos do primeiro", afirmou, em declarações à BBC Radio 4.

Farage lembrou que o partido, que venceu destacadamente as eleições europeias no Reino Unido, captando quase um terço dos votos, só foi formado há oito semanas.

"O que se viu neste resultado é que a política britânica mudou profundamente, não é disputada entre apenas dois partidos", vincou.

Já o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, reivindicou uma vitória contra, sobretudo, o governo de Theresa May, que esta sexta-feira vai formalizar a demissão da liderança do partido Conservador.

"Este resultado mostra que, apesar da discórdia e impasse sobre o 'Brexit', quando se trata de uma eleição sobre questões que afetam diretamente a vida das pessoas, a promessa do 'Labour' de uma verdadeira mudança tem um apoio forte em todo o país", argumentou.