May abandona liderança dos conservadores mas mantém-se como PM até escolha de sucessor

Theresa May demite-se oficialmente esta sexta-feira da liderança do Partido Conservador mas mantém-se como primeira-ministra interina do Reino Unido até que o seu sucessor seja escolhido.

Onze deputados conservadores estão na calha para a substituírem como líder do partido e como chefe do Governo. As candidaturas abrem às 10:00 (hora local, a mesma em Lisboa) de segunda-feira e terminam às 17:00 do mesmo dia.

May anunciou a sua renúncia há duas semanas, dizendo que tudo fez para persuadir os deputados a apoiarem o acordo de saída que tinha negociado com a União Europeia (UE) mas que estava na altura de um novo primeiro-ministro cumprir o Brexit.

Vencedor deverá ser anunciado na semana de 22 de julho

A data inicial para a saída do Reino do Unido da UE era 29 de março. Contudo, essa data foi adiada – primeiro para 12 de abril e, mais tarde, para 31 de outubro – depois de May não ter conseguido a aprovação na Câmara dos Comuns do seu acordo de saída.

Os candidatos à liderança dos tories precisam do apoio de oito deputados, lembra a BBC. Posteriormente, os deputados votarão nos seus candidatos preferidos numa série de votações secretas a realizar nos dias 13, 18, 19 e 20 de junho.

Na quinta-feira, Charles Walker, do comité que define as regras, disse que tenciona ter dois candidatos até 20 de junho. Os dois finalistas serão depois votados por membros do Partido Conservador numa votação mais ampla, devendo o vencedor ser anunciado na semana de 22 de julho.

Raab e Johnson defendem saída a 31 de outubro com ou sem acordo

O modo como o próximo primeiro-ministro consegue fazer aprovar um acordo de saída e se os candidatos aceitariam uma saída sem acordo têm sido as duas questões dominantes da campanha, que só começa oficialmente depois de May renunciar.

O atual ministro do Ambiente, Michael Gove, um dos candidatos à liderança conservadora, afirmou que o Reino Unido não deve ficar preso a uma data “fixa” se precisar de mais algum tempo para conseguir um acordo. Outros candidatos, como Dominic Raab, antigo ministro para o Brexit, e Boris Johnson, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, insistem que o Reino Unido deve sair a 31 de outubro, tenha ou não aprovado um acordo com Bruxelas.

A sugestão de Raab na quarta-feira de que estaria preparado para fechar o Parlamento para garantir que a saída acontecia na data prevista foi criticada pelos seus opositores. No dia seguinte, o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, disse que tal cenário “simplesmente não vai acontecer”.