A líder dos democratas não quer o “impeachment” de Trump porque prefere vê-lo preso

Está contra um processo de destituição de Donald Trump mas - ou antes porque - considera que o presidente dos Estados Unidos deve ser preso. A líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem sido pressionada por alguns dos seus colegas democratas para não pôr totalmente de lado a possibilidade de iniciar um processo de destituição de Trump por alegada obstrução à justiça para tentar impedir que o procurador-especial Robert Mueller concluísse a sua investigação à interferência dos russos na campanha presidencial de 2016.

Na terça-feira à noite, escreve o “Politico”, Pelosi esteve reunida com membros do seu partido que estão “a perseguir com muita agressividade” a hipótese de ‘impeachment’ e têm-se envolvido em “batalhas várias” para convencer outros democratas que este é o caminho certo. Em sua defesa, Pelosi disse que esta não é a melhor altura para iniciar o processo. “Eu não quero que ele seja afastado, eu quero-o preso”, disse a líder democrata segundo várias fontes presentes na reunião contactadas pelo “Politico”.

O comentário nem é assim tão surpreendente se olharmos para outras opiniões recentemente expressas por Pelosi: já disse que o Presidente “está envolvido em manobras para esconder factos”, que “a sua família e amigos deviam preparar uma intervenção” e que as suas ações são “vis e prejudiciais” para a Constituição dos Estados Unidos. Pelosi continua a defender que é preciso uma grande campanha de mudança da opinião pública e também um acordo bipartidário forte - realidades que não existem - para um ‘impeachment’ e que o melhor é mesmo vencer Trump nas presidenciais de 2020 e retirar-lhe a imunidade presidencial.

As críticas internas a Pelosi perecem em comparação com as que Trump lhe atirou no Twitter, a partir do Reino Unido, onde esteve esta semana. “A Nancy nervosa é uma vergonha para ela própria e para a sua família por ter feito comentários tão desprezíveis, especialmente numa altura em que eu estou no estrangeiro, em encontros com outros líderes.” Numa entrevista concedida à Fox News na quinta-feira, Trump foi ainda mais longe: “Tentei ser gentil para ela mas ela é uma pessoa azeda, vingativa, horrível”.

A divisão entre Pelosi e o presidente do comité de supervisão judicial da Câmara dos Representantes, Jerry Nadler, não está a ajudar os democratas a manterem uma frente comum. Na quarta-feira, Nadler tentou escapar a uma pergunta da CNN sobre se havia “alinhamento de estratégia” entre os dois respondendo: “Estamos a investigar todas as coisas que investigaríamos se estivéssemos num inquérito de impeachment", disse Nadler na CNN.