Procurador israelita recusa adiar audiência de Netanyahu sobre casos de corrupção

O procurador-geral de Israel, Avichai Mandelblit, rejeitou esta quinta-feira o pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para adiar a sua audiência, relacionada com três acusações de corrupção.

A procuradoria informou que Netanyahu pediu "que a audiência seja adiada devido à dissolução do Parlamento e à realização eleições em 17 de setembro", por um tempo "razoável", depois do período eleitoral.

O primeiro-ministro israelita não conseguiu formar Governo e votou com outros 73 deputados a favor da dissolução do parlamento com a legislatura mais curta na história do país.

O Likud, partido de Netanyahu, evitou assim que o presidente Reuven Rivlin atribuísse a outro deputado a tarefa de formação de uma coligação governamental, o que poderia ameaçar a sua continuidade à frente do executivo.

O procurador-geral indicou que, depois de ter em consideração todas as questões, não existia "nenhuma razão para deferir o pedido e alterar as datas para a audiência".

Em maio, Avichai Mandelblit já tinha adiado para início de outubro a data da audiência preliminar, que vai decorrer nos dias 2 e 3 de outubro.

Em fevereiro, a procuradoria-geral israelita anunciou que acusará o chefe do Governo em três casos de corrupção, designados de "1000", "2000" e "4000", uma decisão pendente da audiência preliminar.

No primeiro, Netanyahu, assim como a sua mulher Sara e o filho Yaur são suspeitos de terem recebido benefícios e presentes avaliados em centenas de milhares de euros de vários milionários, como o produtor de Hollywood israelita Arnon Milchan, em troca de ajuda em várias questões.

O "caso 2000" é sobre um alegado acordo secreto entre Netanyahu e o editor do jornal diário Yedioth Ahronoth Arnon Mozes.

O primeiro-ministro criaria dificuldades ao jornal Israel Hayom, rival do Yedioth Ahronoth, em troca de uma cobertura mais favorável por parte deste.

No designado "caso 4000", o primeiro-ministro israelita é suspeito de ter beneficiado Shaul Elovich, o principal acionista da maior empresa de telecomunicações de Israel, a Bezeq, em troca de uma cobertura favorável no portal de informação Walla, propriedade da Bezeq.

Netanyahu nega qualquer infração à lei e alega que as acusações são o resultado de uma "caça às bruxas" orquestrada pelos media para o destituir.