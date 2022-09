Papa aprova mudança em passagem do Pai-Nosso

“Não nos deixeis cair em tentação” ou “não nos induzais em tentação”? A discussão não é de agora e o Papa Francisco tinha já afirmado, no passado, preferir a primeira tradução para o Pai-Nosso. A novidade é que, seguindo o sentido das versões portuguesa e espanhola, o texto da oração vai sofrer uma alteração e aparecer com nova redação na terceira edição do ‘Messale Romano’, o livro litúrgico que contém os textos orientadores para a missa na Igreja Católica Romana.

“Ne nos inducas in tentationem”, tal como a Igreja diz que Jesus ensinou aos seus discípulos, é a passagem em questão. Aprovado pela assembleia geral da Conferência Episcopal da Itália no mês passado, o novo texto contraria a ideia de que Deus pode induzir alguém a pecar.

“Isso seria uma ação que não corresponde à natureza de Deus”, afirmou o Papa Francisco já em 2017, quando falou sobre o tema. “Um pai não faz isso, um pai ajuda o filho a levantar-se. É Satanás quem nos leva à tentação”, disse na mesma altura.

Semelhante alteração foi feita em França, em Dezembro desse ano, quando a frase “Et ne nous soumets pas à la tentation” foi substituída por “Et ne nous laisse pas entrer en tentation”.

Nem todos concordam. Um artigo da BBC lembra a posição de Philip Lawler, editor do “Catholic World News”, um site conservador, para quem a mudança foi “muito perturbadora”. Mesmo correspondendo ao entendimento defendido pelo Sumo Pontífice, Lawler foi particularmente crítico: “O Papa Francisco tem o hábito de dizer coisas que confundem as pessoas, e esta é uma delas”.

As mudanças no ‘Messale Romano’ culminam um empreendimento de 16 anos, mas poderão também vir a ser questionadas.

A igreja católica na Inglaterra e no País de Gales dizem não ter planos imediatos para mudar o texto da oração. “O Pai-Nosso foi mudado na língua italiana, mas não há nenhum plano para o mudar em inglês, disse um porta-voz à BBC.

“Cada idioma será estudado para se analisar o significado específico e a compreensão da linguagem. Tenho a certeza de que será feita alguma consulta com as nações de língua inglesa”, concluiu a mesma fonte.