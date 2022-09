O maior assassino em série da Alemanha do pós-guerra foi condenado a prisão perpétua

pool new

A matança ocorreu em Oldenburg e Delmenhorst, duas cidades do norte da Alemanha, entre 2000 e 2005. Niels Hoegel, um alemão hoje com 42 anos, assassinou 85 pacientes, todos em estado frágil, após piorar propositadamente o seu estado clínico, para depois os reanimar e assim brilhar perante os colegas. Um tribunal em Oldenburg condenou-o esta quinta-feira a prisão perpétua, noticia a agência AFP.

O caso já tinha sido noticiado e, inclusivamente, Hoegel já fora condenado à pena máxima em 2015, pela morte de duas pessoas em Delmenhorst. Já havia então suspeitas de que a chacina seria bem mais elevada, o que se veio entretanto a confirmar. O antigo enfermeiro é considerado o maior assassino em série da Alemanha do pós-guerra.

“Este número é excecional, único, na história” da Alemanha, afirmou o chefe da comissão de inquérito, Arne Schmidt, em 2017, acrescentando que o enfermeiro escolhia os pacientes “que se encontravam em estado mais crítico” e matava-os recorrendo a overdoses medicamentosas. Apesar da descoberta, Thomas Sander, procurador em Oldenburg, dizia que a lista com o número total de vítimas poderia nunca ser conhecida.

focke strangmann

Hoegel admitiu a morte de 100 pacientes – com idades entre os 34 e os 96 anos – , mas nem todos os casos foram provados. As investigações recaíram sobre centenas de mortes nos dois hospitais onde trabalhou e obrigaram à exumação de vários corpos. Mais de 120 familiares das vítimas são assistentes no caso e Hoegel pediu-lhes, em audiência, “desculpa por tudo o que fez ao longo dos últimos anos”, relata a AFP.

Euforia e tédio

O enfermeiro alemão admitiu ter injetado os pacientes com substâncias que podiam causar insuficiência cardíaca ou falhas na circulação, com o objetivo de os reanimar de seguida e, assim, fazer-se passar por um herói entre os seus colegas de trabalho. Niels Hoegel confessou sentir-se “eufórico” de cada vez que conseguia trazer um paciente de volta à vida e “devastado” quando falhava. O tédio terá sido outras das razões apresentadas em tribunal pelo enfermeiro para justificar este ‘modus operandi’.

Os casos começaram a ser descobertos em 2005, quando Niels Hoegel foi surpreendido por um colega de trabalho a dar uma injeção não prescrita a um paciente, em Delmenhorst. O homem sobreviveu, o enfermeiro foi detido e, em 2008, condenado a sete anos e meio de prisão por tentativa de homicídio. No total, já tinha sido condenado antes desta quinta-feira por seis vezes e a polícia suspeita que o verdadeiro número de mortes por ele provocadas possa atingir as 200.

O juiz Sebastian Buehrmann repreendeu também os funcionários dos hospitais onde ocorreram estas mortes, acusando-os de uma “amnésia coletiva” e considerando a dimensão da matança “incompreensível”. Ainda assim, antigos colegas em Delmenhorst confessaram ter tido suspeitas sobre o comportamento de Hoegel.

Na Alemanha, os réus condenados a prisão perpétua podem normalmente pedir a liberdade condicional ao fim de 15 anos e geralmente não ultrapassam os 20 anos de pena. Mas há casos de detidos por mais de 40 e até 50 anos.