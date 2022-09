Médico norte-americano acusado de 25 homicídios por doses letais de analgésicos

Um médico da região Mount Carmel, no estado norte-americano de Ohio, foi esta quarta-feira acusado de 25 crimes de homicídio após ter prescrito doses fatais de analgésicos a pacientes.

William Husel, de 43 anos, trabalhava num centro hospitalar da região, mas foi despedido em dezembro após a administração ter recebido várias queixas de familiares das vítimas. Os crimes terão ocorrido entre fevereiro de 2015 a novembro 2018, refere a CNN.

De acordo com a acusação, o médico em causa terá prescrito mais de 500 microgramas de Fentanil, um analgésico opioide, a uma das vítimas, com 63 anos, em outubro de 2017. Noutros casos foram receitados pelo médico 2000 microgramas desse fármaco. “Os especialistas com quem falámos foram perentórios ao afirmar que uma dose daquelas não teria qualquer fim médico legítimo, podendo causar a morte de alguém”, declarou aos jornalistas o procurador Ron O'Brien.

Neste momento, as autoridades analisam cerca de 35 mil páginas de documentos e os relatos de outros médicos, testemunhas e familiares das vítimas.

“Esta violação do juramento de um médico é vil e digna das ações de hoje quando se inicia o processo de responsabilizar penalmente este assassino”, afirmou o chefe da policía local Tom Quinlan.

Entretanto, o centro hospitalar de Mount Carmel – que denunciou os casos – comprometeu-se a cooperar com as autoridades, sublinhando ainda que será necessário tomar medidas de forma a evitar episódios semelhantes no futuro.

“Iremos continuar a implementar mudanças significativas no nosso sistema e na nossa atuação de forma a assegurar que situações como estas nunca mais se repetem”, afirmou a administração em comunicado, citado pela ABC News.

“Não há nada mais importante para nós do que a segurança dos nossos pacientes e a confiança depositada em nós. Assegurar os cuidados dos nossos doentes e das suas famílias é uma das nossas responsabilidades mais sagradas. Os nossos pensamentos e orações continuam a estar com os familiares das vítimas afetadas por esta tragédia”, acrescentou.

A defesa do médico garante que o seu cliente não tinha a intenção de matar os pacientes, mas se for declarado culpado, William Husel arrisca-se a ser condenado a 15 anos de prisão por cada crime, ou seja, a cadeia perpétua.