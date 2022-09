Macron diz que EUA só são grandes quando lutam pela liberdade

O Presidente francês Emmanuel Macron e o seu hómologo norte-americano Donald Trump prestaram homenagem às tropas aliadas esta quinta-feira no cemitério americano da Praia de Omaha, em Colleville-sur-mer, a cerimónia mais importante das comemorações francesas do 75.º aniversário do desembarque na Normandia. Antes, em cerimónias separadas, Macron esteve com a primeira-ministra britânica Theresa May, que no seu último dia no cargo lançou a primeira pedra de um memorial às baixas britânicas de 6 de junho de 1944.

Longe do “enamoramento” de há cerca de um ano, Trump e Macron encontraram-se hoje num contexto diplomático difícil, com o Presidente francês a distanciar-se das tomadas de posição do seu homólogo dos EUA.

No discurso em que disse que a França nunca esquecerá o sacrifício das tropas aliadas na libertação do jugo nazi, Macron aproveitou para meter uma pequena “farpa” em Trump.

“A América nunca é tão grande como quando é fiel aos valores universais defendidos pelos seus pais fundadores”, afirmou Emmanuel Macron, citado pela agência France Presse. Face ao seu homólogo norte-americano, Macron pediu ainda que os Estados Unidos “nunca deixem de viver a aliança dos povos livres".

O Presidente francês agradeceu em inglês aos cerca de 500 veteranos por terem contribuído para a libertação de França. “São o orgulho do nosso país”, afirmou em eco Donald Trump. O Presidente dos EUA regressa ainda esta quinta-feira à Irlanda, para terminar a visita de Estado.

Macron e May lançam primeira pedra

O Presidente francês e a primeira-ministra britânica agradeceram esta quinta-feira aos “veteranos do Dia D” durante as comemorações oficiais dos 75 anos do desembarque aliado na Normandia.

“Obrigado”, disseram Emmanuel Macron e Theresa May durante os discursos de inauguração de um memorial e de uma nova estátua comemorativa do desembarque das forças aliadas na Normandia, em Ver-Sur-Mer.

“Se houve um dia que determinou o destino das gerações futuras em França, na Grã-Bretanha, na Europa e no mundo, esse dia foi o dia 6 de junho de 1944”, disse Theresa May.

“Aos veteranos a única palavra que lhes podemos dizer é obrigado”, afirmou a primeira-ministra britânica, que nunca se referiu ao facto de abandonar amanhã o cargo.

Na cerimónia na praia de Omaha, (Ver-sur-Mer) Normandia, norte de França, estiveram presentes veteranos, entre os quais 250 britânicos, e representantes de 16 países.

O início da libertação da Europa

Na madrugada de 6 de junho de 1944 mais de 160 mil militares das forças aliadas desembarcaram no norte de França, entre os quais 73 mil norte-americanos e 83 mil britânicos e canadianos, além dos destacamentos franceses, totalizando uma força formada por soldados de 12 países.

Os aliados enfrentaram mais de 50 mil soldados nazis estacionados na “Muralha do Atlântico”, na região da Normandia.

Mais de 73 mil soldados foram vítimas dos combates contra as forças da Alemanha nazi no norte de França, sendo que 4414 aliados foram mortos nas primeiras horas do desembarque e 153 mil soldados ficaram feridos no primeiro dia da operação.

Mais de 20 mil civis franceses morreram durante os bombardeamentos aliados e nos combates nos dias que se seguiram, apesar de alguns historiadores referirem que o número de vítimas entre a população foi superior.

O número exato de baixas alemãs é desconhecido, mas os historiadores estimam que morreram entre quatro mil e nove mil soldados no dia 6 de junho de 1944.

No total mais de 22 mil alemães estão sepultados nos cemitérios da Normandia. Mais de dois milhões de pessoas, entre soldados, marinheiros, pilotos e médicos, estiveram envolvidas na Operação Overlord que teve como objetivo inicial ocupar as praias do norte de França com os nomes de código: Omaha, Utah, Gold, Sword e Juno.

As comemorações oficiais começaram na quarta-feira em Portmouth, Reino Unido, na presença da rainha de Inglaterra, Isabel II, Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos e a chanceler alemã, Angela Merkel.