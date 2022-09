EUA exigem maior esforço do México para combater imigração ilegal

Quando faltam três dias para a entrada em vigor das taxas sobre os produtos mexicanos foram retomadas esta quinta-feira as negociações entre os EUA e o México. Se do lado mexicano continua a imperar o otimismo, os Estados Unidos voltam a manifestar-se mais reticentes quanto a um acordo até segunda-feira. E exigem mais esforços do país para travar a imigração ilegal na fronteira.

“São bem-vindos os esforços dos responsáveis mexicanos em oferecer soluções para a crise na nossa fronteira sul, mas precisamos que o México faça mais”, afirmou esta quinta-feira o vice-presidente Mike Pence, após ter liderado ontem outra reunião em Washington.

As declarações de Mike Pence surgem em linha com o discurso proferido há dois dias pelo Presidente norte-americano que disse, em Londres, acreditar que o “mais provável ”é que essa sanção avance na segunda-feira apesar dos esforços diplomáticos de última hora.

Trump reafirmou também que as tarifas deverão entrar em vigor no próximo dia 10, fixando-se inicialmente nos 5% e subindo gradualmente todos os meses até aos 25% em outubro.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, voltou a insistir que está otimista quanto às negociações, falando mesmo em avanços. “Vamos prosseguir as conversações esta tarde. Não está tudo feito, Mas penso que estamos a avançar”, afirmou o governante aos jornalistas.

O governo mexicano deverá ainda reiterar que estão a ser registados progressos ao nível da detenção de migrantes ilegais na fronteira entre os dois países. Mas, de acordo com os analistas, um acordo dificilmente será alcançado esta quinta-feira, uma vez que Donald Trump se encontra num périplo pela Europa até sexta-feira.