Dinamarca. Primeiro-ministro reconhece derrota nas eleições e abre caminho para Mette Frederiksen

O primeiro-ministro da Dinamarca, o liberal Lars Løkke Rasmussen, reconheceu a derrota nas eleições legislativas desta quarta-feira e anunciou que vai apresentar a sua demissão, abrindo caminho para a social-democrata Mette Frederiksen assumir o poder. “Tivemos umas boas eleições mas haverá uma mudança de Governo”, disse Rasmussen, cujo partido esteve no poder em 14 dos últimos 18 anos.

O Partido Social-Democrata, integrado no chamado “bloco vermelho” de esquerda, conquistou 48 dos 179 assentos no Parlamento, enquanto o Venstre, o Partido Liberal da Dinamarca (do ainda chefe do Executivo), parte do “bloco azul” de direita, arrecadou 43 assentos.

O Partido Popular Dinamarquês (de extrema-direita), que apoiou sucessivos Governos minoritários de direita em troca de políticas de imigração mais restritivas, viu a sua votação afundar-se para menos de metade relativamente às legislativas anteriores, de 2015, passando de 37 para 16 deputados no Folketing (o Parlamento dinamarquês). Trata-se do seu pior resultado em mais de 20 anos. O líder do partido, Kristian Thulesen Dahl, assumiu a responsabilidade pela derrota mas avisou que não iria “abandonar o navio a meio da tempestade”.

Quase todos roubaram bandeira da imigração à extrema-direita

Segundo os analistas, a perda significativa de mandatos do partido de extrema-direita deve-se ao facto de quase todos os outros partidos terem adotado políticas de imigração mais restritivas, incluindo o vitorioso Partido Social-Democrata. Ao votar, a senhora que se segue à frente do Governo, Mette Frederiksen, disse: “Alguns eleitores sociais-democratas, que tínhamos perdido nos últimos anos e que não apoiavam a nossa política de migrações, estão a regressar desta vez”. No início dos anos 2000, ela própria sublinhava que a política do país naquela matéria era uma das “mais duras na Europa”, como recorda o jornal dinamarquês em língua inglesa “The Local”.

O deslize do Partido Popular Dinamarquês coincidiu também com a emergência de dois outros partidos ainda mais extremistas, a Nova Direita (que conseguiu quatro assentos parlamentares) e o anti-islâmico Linha Dura (que falhou por pouco a entrada no Folketing).

Imigração à direita, outras matérias à esquerda

O Partido Social-Democrata deverá agora formar um Governo minoritário, bastante comum no sistema de representação proporcional da Dinamarca, contando com o apoio de outros partidos para fazer passar legislação. Segundo os analistas políticos, os sociais-democratas deverão cooperar com a direita em matéria de imigração e com a esquerda noutras matérias.

Os principais partidos dinamarqueses organizam-se tradicionalmente em dois blocos: o “bloco vermelho”, de esquerda, e o “bloco azul”, de direita.

O bloco vermelho, formado por cinco partidos, é liderado pelos sociais-democratas, de centro-esquerda, que passaram os últimos quatro anos na oposição. O bloco azul está dividido em oito partidos, três dos quais recém-chegados. O principal é o pró-europeu Venstre, que governa a Dinamarca desde 2015 e foi o mais votado nas eleições para o Parlamento Europeu do mês passado.