Farage anula rumor: o Partido do Brexit não se vai juntar ao grupo de Salvini e Le Pen no Parlamento Europeu

Nigel Farage, líder do Partido do Brexit, vencedor das eleições europeias no Reino Unido, disse que não vai unir forças com os partidos populistas e de extrema-direita da França e de Itália no Parlamento Europeu.

Nas eleições do mês passado, o Partido do Brexit conquistou 29 dos 73 lugares a que o Reino Unido tem direito na assembleia europeia.

Após notícias de que Nigel Farage tinha sido visto em Bruxelas na noite das eleições com o vice-primeiro-ministro italiano e líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, correram rumores de que o Partido do Brexit se juntaria ao grupo Europa das Nações e das Liberdades (ENF).

Além da Liga de Salvini, estão no ENF a União Nacional (RN, ex-Frente Nacional) de Marine Le Pen, o austríaco Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) e o holandês Partido para a Liberdade (PVV), de Geert Wilders. Farage disse hoje que só teve "um breve encontro social" com um membro da ENF, para minimizar a "especulação alimentada por aquele indivíduo, de que o Partido do Brexit se juntará a eles". "Posso confirmar não ser esse o caso", afirmou o eurodeputado britânico.

Os partidos eurocéticos, que aumentaram a sua participação no Parlamento Europeu nas eleições de maio e representam agora cerca de 22,5% do hemiciclo, estão divididos por três grupos políticos: Conservadores e Reformistas (ECR), Europa das Nações e das Liberdades (ENF) e Europa da Liberdade e da Democracia Direita (EFDD).

Este último grupo foi criado por iniciativa do britânico UKIP então liderado por Nigel Farage e integra nomeadamente a extrema-direita alemã da Alternativa para a Alemanha (AfD), o italiano Movimento 5 Estrelas e os Democratas da Suécia. As negociações para formar os grupos políticos no Parlamento Europeu devem prolongar-se até 24 de junho.