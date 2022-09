Estão os processos por difamação a calar o movimento #MeToo?

Depois de o movimento #MeToo ter encorajado milhares de mulheres a denunciarem os casos de assédio ou violência sexual que sofreram, apontando os agressores, há um desenvolvimento que ameaça tornar outra vez o tema tabu. São as associações que defendem os direitos das mulheres que o dizem, em virtude dos muitos processos por difamação colocados contra quem falou.

Basta acompanhar as notícias, argumentam. Um caso recente envolve a jornalista francesa Sandra Muller, que em outubro de 2017 usou o Twitter para contar uma história pessoal, acusando o produtor televisivo Eric Brion de a ter humilhado com afirmações de teor sexual inapropriadas e ofensivas. A partilha lançou no país um movimento semelhante ao iniciado nos Estados Unidos e #balancetonporc (qualquer coisa como ‘faz guinchar o teu porco’) foi o mote para outras mulheres contarem os seus casos.

O número de denúncias não trouxe à França uma boa imagem, mas a reviravolta legal para algumas das mulheres que tornaram público o nome dos alegados agressores está a surpreender quem acompanha o assunto.

Na semana passada, Sandra Muller prestou declarações num tribunal de Paris. Acusada de difamar Brion, enfrenta um processo cujo desfecho lhe pode sair caro. O produtor não desmente as palavras ofensivas que lhe dirigiu - “Tens mamas grandes. És o meu tipo de mulher e podia dar-te orgasmos toda a noite” - mas contesta a acusação de assédio sexual no trabalho. Pediu-lhe inclusivamente desculpa, através do jornal “Le Monde”, reiterando no tribunal que no dia seguinte ao episódio lhe enviou um sms lamentando as palavras usadas. Mas o julgamento a que foi submetido nas redes sociais, disse, tornou-se inaceitável.

Este não é um caso de assédio sexual, defende a advogada de Brion, pelo que a indemnização pedida ascende a quase 50 mil euros.

A jornalista , que a revista “Time” elegeu como personalidade do ano, pelo contributo para “quebrar o silêncio”, já escreveu na sua conta no Facebook que o processo não passa de uma tentativa para a calar. Não o fará, garante, mas teme que estes recursos legais surtam esse efeito noutras mulheres.

Silêncio para evitar risco de condenação?

Depois de tantas terem preferido o silêncio, por vergonha ou medo de sofrerem retaliações, o risco de serem levadas a tribunal vem agora juntar-se à lista de razões para não abrirem a boca, é o que dizem as associações que defendem as mulheres.

Dos Estados Unidos, lembra um artigo da CNN, chegou também a notícia recente do processo ganho pelo ator Geoffrey Rush. De alegado agressor, Rush passou oficialmente a vítima de difamação, tendo o tribunal condenado a atriz Yael Stone (que o acusou de a ter tocado indevidamente e de lhe ter enviado mensagens com conteúdo sexual) a pagar uma indemnização de 2,9 milhões de dólares australianos (1,8 milhões de euros).

Contra-atacar com processos de difamação aconteceu noutros lugares e, em países como a Índia, a condenação em jogo pode implicar uma pena de prisão até dois anos, motivo ainda maior para dissuadir as mulheres de avançar com uma acusação. A isto se junta. na maioria das vezes, a dificuldade de provar os relatos apresentados pelas alegadas vítimas de agressões sexuais - quase sempre episódios sem testemunhas.

A propósito do processo contra Muller, a jornalista francesa Lauren Bastide e porta-voz do movimento feminista Prenons La Une lamenta que as normas sociais ainda dominem o processo judicial em França.

“Perguntam às mulheres como estavam vestidas antes de colocarem ao acusado qualquer questão”, disse Bastide à CNN, considerando que os críticos do movimento feminista estão perigosamente a associar a agressão sexual à “tradição francesa de sedução”.

Por sua vez, Celine Spades, porta-voz de uma outra associação feminista francesa não duvida em considerar que a reação contra o movimento #MeToo parte dos homens que “não estão prontos para desistir dos seus privilégios”.