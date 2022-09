EUA partilharam informações sobre energia nuclear com Arábia Saudita após morte de Khashoggi

A Administração Trump concedeu duas autorizações a empresas norte-americanas para partilharem informações sensíveis sobre energia nuclear com a Arábia Saudita, tendo uma dessas autorizações sido concedida escassos dias depois do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi. A notícia foi avançada esta terça-feira pela agência Reuters, que cita o senador democrata Tim Kaine.

O jornalista nascido na Arábia Saudita deixou o país em 2017 para viver nos EUA, onde publicava artigos de opinião críticos do reino no jornal “The Washington Post”. A 2 de outubro de 2018, foi assassinado no consulado saudita em Istambul.

O senador do estado da Virgínia, onde Khashoggi residia, classificou o momento das aprovações como “chocante” e disse que os factos agora revelados se somam a um “padrão perturbador de comportamento” da Administração relativamente ao reino saudita. A primeira autorização do Departamento de Energia foi concedida a 18 de outubro, ou seja, 16 dias após a morte do jornalista. A segunda foi concedida a 18 de fevereiro deste ano.

As autoridades dos EUA concluíram que a responsabilidade pela morte de Khashoggi se situava nos níveis mais altos do Governo saudita, mas Riade nega que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman tenha tido algum envolvimento.

Autorizações foram sempre tornadas públicas, à exceção destas relativas à Arábia Saudita

As autorizações estão entre as sete concedidas a empresas americanas pela Administração de Donald Trump desde 2017, enquanto Washington e Riade negoceiam um potencial acordo mais amplo para ajudar a Arábia Saudita a desenvolver os seus dois primeiros reatores nucleares.

O Departamento de Energia manteve sob segredo as informações relativas a Riade, citando a proteção de interesses comerciais. No passado, estas autorizações foram sempre disponibilizadas para consulta pública na sede do departamento.

Questionado pela Reuters, o departamento confirmou que as duas autorizações foram emitidas após a morte de Khashoggi, mas não respondeu a uma pergunta sobre o motivo pelo qual os nomes das empresas envolvidas não foram divulgados. Uma autorização deste tipo “simplesmente fornece às empresas americanas a capacidade de competir no mercado nuclear internacional”, disse um porta-voz do departamento.

EUA alimentam “escalada perigosa da tensão” no Médio Oriente

O senador Tim Kaine, que tinha exortado o Governo a divulgar as autorizações, sublinhou que estas foram “uma de muitas medidas tomadas pela Administração que estão a alimentar uma escalada perigosa da tensão” no Médio Oriente.

As conversações entre Washington e Riade sobre desenvolvimento de energia nuclear começaram antes de Trump assumir a presidência. No entanto, o progresso tem sido lento, uma vez que o reino se opõe a medidas que o impediriam de enriquecer urânio e reprocessar plutónio, duas vias potenciais de produção de material para armas nucleares. No ano passado, o príncipe herdeiro disse que o reino não pretendia adquirir uma bomba nuclear mas, se o seu inimigo Irão o fizesse, seguiria “o exemplo o mais rapidamente possível”.

Trump ignorou Congresso para concluir venda de armas

No final de maio, o Presidente norte-americano declarou emergência nacional por causa das tensões com o Irão e desconsiderou as objeções do Congresso para concluir a venda de armas, num valor superior a oito mil milhões de dólares (mais de sete mil milhões de euros), à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e à Jordânia.

Riade planeia lançar uma proposta multimilionária em 2020 para construir os seus dois primeiros reatores nucleares, segundo revelaram fontes em abril. Inicialmente esperada no ano passado, a proposta já foi várias vezes adiada. Os EUA, a Coreia do Sul, a Rússia, a China e França competem pelo negócio.