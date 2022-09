Aluna com Síndrome de Down fez Erasmus em Portugal: “Foi uma experiência que mudou a minha vida”

Foi depois de a irmã regressar do programa Erasmus que pensou também em participar nessa experiência. Carmen Jiménez Recena, aluna espanhola de Farmácia, admite que ficou com um “pouco de inveja” e resolveu arriscar. Hoje, olhando para trás, o saldo não poderia ser mais positivo, garante a jovem, de 23 anos, com Síndrome de Down.

“Transformei-me numa pessoa autónoma, independente, valente, segura e lutadora. O programa Erasmus mudou a minha vida”, afirma Carmen Jiménez Recena ao jornal “El Mundo”.

A estudante de Farmácia, que vive em Alcobendas, município de Madrid, escolheu Portugal devido à proximidade geográfica e às semelhanças do idioma. E acabou por ter a oportunidade de estagiar nos armazéns de uma farmácia em Vila Nova de Famalicão.

“Ficava na farmácia de manhã até às 17h e depois realizávamos excursões na parte da tarde”, conta a jovem, que nunca tinha saído de Espanha.

A mãe confidencia também que ficou surpreendida com a evolução da filha, que regressou ao país mais madura e independente. “Chegou outra pessoa”, garante.

Tendo em conta a sua experiência, Carmen Jiménez Recena, não tem dúvidas: “Toda a gente devia ter a oportunidade de viajar para um país do qual nada sabe, perceber o que é a realidade de cada sítio”, conclui.