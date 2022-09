Venezuela. Lilian Tintorin chegou a Madrid com a filha

A ativista venezuelana Lilian Tintorin, mulher do líder da oposição Leopoldo López, chegou esta terça-feira a Madrid com a filha, depois de ter estado no último mês na embaixada espanhola em Caracas. A deslocação foi confirmada pelo Governo espanhol, que acrescentou que as duas “se encontram bem”.

Impedida de sair da Venezuela, Lilian Tintorin conseguiu deixar o país acompanhada pela sua filha de 17 meses através da fronteira com a Colômbia sem que as autoridades venezuelanas se apercebessem, refere o “El País”.

De acordo com o jornal espanhol, a ativista venezuelana vai encontrar-se finalmente com os outros dois filhos menores, que se encontram há cerca de 90 dias em Espanha com os avós, pais de Leopoldo López – residentes há quatro anos em Madrid devido à perseguição política.

Apesar de as autoridades venezuelanas terem retirado em 2017 o passaporte a Lilian Tintorin, quando a ativista pretendia encontrar-se com responsáveis europeus, a mulher de Leopoldo López tem também nacionalidade italiana pelo que poderá permanecer em Espanha com a família ou circular livremente pela Europa se assim o entender, explica o executivo espanhol.

Após a tentativa fracassada de derrubar o governo de Nicolás Maduro, o Grupo de Contacto Internacional reuniu-se na segunda-feira em Nova Iorque com membros do Grupo de Lima para tentarem encontrar uma solução para a crise do país, nomeadamente uma resposta humanitária.