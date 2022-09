Trump diz que taxa sobre produtos mexicanos deve mesmo entrar em vigor na segunda-feira

Apesar do otimismo manifestado pelo Governo mexicano, Donald Trump disse esta terça-feira acreditar que a taxa alfandegária sobre os produtos oriundos do México entrará mesmo em vigor no próximo dia 10 de junho.

Em declarações aos jornalistas em Londres, o Presidente norte-americano considerou que o mais provável é que essa sanção avance apesar dos esforços diplomáticos de última hora. “Vamos ver se podemos fazer alguma coisa, mas penso que o mais provável é mesmo que avance a taxa alfanfegária. O México tem que travar a invasão do nosso país”, afirmou Trump numa conferência de imprensa na capital britânica.

No segundo dia da visita ao Reino Unido, o governante norte-americano reafirmou que as tarifas deverão entrar em vigor na próxima segunda-feira fixando-se inicialmente nos 5% e subindo gradualmente todos os meses até aos 25% a em outubro.

Questionado sobre se os republicanos poderão bloquear a medida no Congresso, Trump respondeu que isso seria “simplesmente ridículo”, reiterando a necessidade de combater o tráfico e a imigração ilegal na fronteira dos EUA com o México.

Já o Presidente mexicano, Andrés López Obrador, mostrou-se positivo face ao desfecho da reunião que juntará na quarta-feira representantes do país e dos EUA. “Estou otimista e penso que a reunião de amanhã será importante e de lá sairá um acordo antes do dia 10 de junho”, afirmou o chefe de Estado mexicano.

Também o secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, se manifestou otimista, sublinhando que um acordo entre os dois países é “necessário“ e “desejável”.

Depois de várias ameaças no sentido do encerramento da fronteira com o México, Trump tem insistido recentemente que são necessárias outras medidas “menos drásticas” para combater a imigração ilegal no país.