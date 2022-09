Sri Lanka. Ministros muçulmanos demitem-se sob pressão e em protesto contra ameaça à comunidade

Todos os ministros muçulmanos do Sri Lanka e os seus representantes demitiram-se esta segunda-feira dos seus cargos, acusando o Governo de não garantir a segurança da minoria muçulmana no país após os atentados suicidas do último domingo de Páscoa.

Segundo a Al Jazeera, a decisão surge na sequência do prazo dado por monges budistas radicais, incluindo Galagoda Aththe Gnanasara Thero, para o Executivo demitir os governadores provinciais muçulmanos e um ministro. Aquele monge, que há muito é acusado de instigar crimes de ódio contra muçulmanos, foi libertado da prisão por indulto presidencial no mês passado.

As demissões de nove ministros e dois governadores provinciais acontecem depois de milhares de pessoas, lideradas por monges budistas, se terem manifestado na manhã de segunda-feira na cidade de Kandy, a 115 quilómetros da capital do Sri Lanka, Colombo.

Propriedades de muçulmanos destruídas e um morto

Em maio, multidões invadiram a província noroeste do país, destruindo centenas de propriedades de muçulmanos e matando um numa aparente represália pelos atentados suicidas de 21 de abril. A polícia foi acusada de não ter intervindo, apesar de estar em vigor o recolher obrigatório imposto pelo Governo.

Mais de 250 pessoas morreram em ataques coordenados a igrejas e hotéis, atribuídos ao grupo muçulmano local National Thowheed Jamath (NTJ). As autoridades cingalesas impuseram o estado de emergência após os ataques, capacitando as forças de segurança para deterem suspeitos. De acordo com o Governo, cerca de 100 pessoas ligadas ao NTJ foram presas desde então.

O “jejum até à morte” que durou três dias

Entretanto, em Kandy, manifestantes também se reuniram em apoio ao monge budista de linha dura Athuraliye Rathana Thero, que no sábado tinha começado um “jejum até à morte”, exigindo a demissão de dois governadores e de um ministro, todos muçulmanos, que diz estarem ligados aos atentados da Páscoa. O monge terminou o seu jejum na segunda-feira, depois de os dois governadores apresentarem as suas demissões ao Presidente, Maithripala Sirisena.

O chefe da Igreja Católica em Colombo, o cardeal Malcolm Ranjith, também viajou para Kandy para expressar a sua solidariedade com o monge budista em jejum. “Apoiamos a iniciativa do monge porque ainda não foi feita justiça”, disse o cardeal à agência France-Presse.

Por sua vez, o ministro das Finanças, Mangala Samaraweera, acusou o cardeal de “atiçar as chamas do ódio” ao participar no protesto.