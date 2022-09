Notre Dame. Autoridades francesas pedem a crianças e grávidas análises ao chumbo no sangue

As autoridades francesas estão a apelar às crianças e grávidas que residem próximo da catedral de Notre Dame, em Paris, para realizarem análises para medir o nível de chumbo no sangue, avança a agência AFP.

Trata-se de uma “medida de precaução” e não há motivos para alarme, segundo as autoridades que apelaram na altura para as pessoas fecharem bem as janelas e portas ou abandonarem o local.

Em causa estão as eventuais consequências do incêndio que atingiu a catedral histórica no passado dia 15 de junho, depois de um rapaz que vive na Île de la Cité, junto ao rio Sena, ter realizado posteriormente análises que revelaram valores de chumbo acima de 50 microgramas por litro de sangue.

Entretanto, está a decorrer uma investigação para apurar se poderá haver outras causas que justifiquem o elevado nível de chumbo no sistema sanguíneo do menor.

Depois da destruição do pináculo durante o incêndio, o Presidente francês fixou um prazo de cinco anos para a conclusão das obras de reconstrução da catedral do século XIX, da autoria do arquiteto Eugème Viollet-le-Duc. Será lançado um concurso internacional para a entrega da obra.