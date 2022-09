Catalunha. Líderes independentistas acusados de “pilhagem aos fundos públicos”

O Ministério Público espanhol acusou esta quarta-feira os 12 líderes separatistas catalães em julgamento de "tentarem liquidar" a Constituição espanhola e de peculato, considerando que ao defenderem os seus interesses realizaram "uma pilhagem aos fundos públicos".

Durante as alegações finais da acusação, no julgamento que decorre no Tribunal Supremo, em Madrid, o Ministério Público apontou a Generalitat (Governo regional da Catalunha), a que pertencem vários dos arguidos, como uma "organização criminosa", onde foram praticados crimes de peculato.

"O imenso desperdício de fundos públicos" não só prejudicou as finanças públicas espanhola e catalã mas "foi um ataque execrável ao estado social e legal democrático", disseram os procuradores, durante as alegações finais da acusação, que decorrem ao longo desta semana.

Para o Ministério Público, os arguidos procuraram "derrogar, suspender total ou parcialmente a Constituição e declarar a independência de uma parte do território nacional. Os procuradores negaram que houvesse razões políticas por detrás da acusação.

"Não se perseguem ideias políticas nem projetos políticos (...). A razão é, nem mais nem menos, que tentaram liquidar a Constituição de 1978, um instrumento básico da nossa convivência", alegaram os procuradores.

O Ministério Público dirigiu-se em particular aos líderes independentistas que exerceram funções na Generalitat da Catalunha, acusando-os de peculato e de terem agido ilegal e concertadamente para depauperar o erário público.

Os procuradores dizem que os arguidos se serviram do Governo catalão para seus próprios interesses, encobrindo a "pilhagem perpetrada nos seus fundos".

O Ministério Público lembrou que todos os membros do Governo regional assinaram em 7 setembro de 2017 um acordo de solidariedade para assumir a contratação de despesas necessárias para o referendo, que consideram "ilegítimo". Assim, pende sobre eles a acusação de "co-autoria executiva" em peculato.

Entre as iniciativas investigadas, estão os 1,4 milhões de euros de uma campanha para registar os catalães que viviam fora da Catalunha e com campanhas publicitárias.

Para o Ministério Público, o silêncio dos réus, quando questionados sobre as razões para estes gastos, é "eloquente" do medo que pode envolver a negociação de contratos com uma administração governada por "uma organização criminosa".

"É assim que as organizações criminosas agem e acham isso muito fácil quando ocupam a administração de uma comunidade autónoma", conclui a acusação.

O Ministério Público pede 25 anos de prisão para o principal acusado, Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo regional catalão, por ter sido "responsável principal" do delito de rebelião, agravado com o de desvio de fundos.

Para Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, que eram dirigentes de associações separatistas em 2017, e para a ex-presidente do parlamento regional, Carme Forcadell, o procurador pede 17 anos de prisão, por rebelião e por também serem considerados "promotores".

Para os ex-conselheiros (ministros regionais), Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raul Romeva e Dolors Bassa é pedido 16 anos de prisão, enquanto para Carles Mundó, Meritxell Borràs e Santi Vila foi requerido sete anos de prisão.

Os advogados do Estado espanhol deverão pedir penas menos graves e a acusação popular, exercida pelo partido de extrema-direita Vox, penas maiores, na linha do que já haviam feito.

Em 11 e 12 de junho próximo estão previstas as alegações finais da defesa e também vai ser concedida a palavra aos acusados para manifestarem ao tribunal o que pretenderem.

Após realizar a 1 de outubro de 2017 um referendo sobre a independência proibido pela Justiça, os separatistas catalães proclamaram a 27 de outubro do mesmo ano uma República catalã independente.

O processo de independência foi interrompido no mesmo dia, quando o Governo central espanhol, presidido então por Mariano Rajoy (Partido Popular, direita), decidiu intervir na comunidade autónoma, destituindo o executivo de Carles Puigdemont, fugido na Bélgica, e dissolvendo o parlamento regional.