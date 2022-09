Catalunha. Advogada do Estado recusa tese de violência por parte de separatistas

O Ministério Público espanhol voltou esta terça-feira a ser perentório: os 12 líderes separatistas efetuaram um “golpe de Estado”, incitando a população à violência. Já a advogada do Estado, representante da Administração Geral integrada no Ministério da Justiça, rejeitou acusação defendida nas alegações finais da acusação.

A Advogada do Estado, Rosa Seoane, disse que a violência não foi um elemento "estrutural" na estratégia dos separatistas que estão a ser julgados em Madrid, no âmbito do processo instaurado aos acontecimentos na Catalunha após o referendo de 2017.

Durante as alegações finais da acusação aos 12 independentistas catalães, que esta terça-feira decorre no Tribunal Supremo, em Madrid, o Ministério Público espanhol considerou que os arguidos não se limitaram a convocar "um referendo ilegal", mas "incitaram à violência", para atingir os objetivos, tentando "liquidar a Constituição".

"Ficou provado que (...) houve violência, (...) sem ela não teria sido possível atravessar as estradas necessárias no roteiro. Os acusados sabiam disso e incitaram os cidadãos (à violência)", disse o procurador Jaime Moreno, um dos promotores do caso contra os líderes independentistas, para quem pedem até 25 anos de cadeia.

“A razão é, nem mais nem menos, os independentistas terem tentado liquidar a Constituição espanhola de 1978, o instrumento básico de convivência, isso corresponde a atacar gravemente a ordem constitucional através de procedimentos ilegais, vias de facto, métodos de coação, e utilizando violência naqueles momentos em que foi necessária”, acrescentou.

Em resposta, a Advogada do Estado desmontou os argumentos do Ministério Público, defendendo que os arguidos devem ser condenados por um crime de sedição e não por rebelião.

A grande diferença é que a sedição faz parte dos crimes contra a ordem pública, enquanto a rebelião faz parte dos crimes contra a Constituição, com um quadro de punição legal muito mais pesado.

Rosa Seoane argumentou que os réus nunca utilizaram a violência ou o apelo à violência como estratégia para os seus fins políticos.

A Advogada do Estado disse que não pode ficar provado que os arguidos tenham usado a violência como "elemento nuclear" para a prossecução dos seus objetivos, admitindo apenas a existência de provas do crime de sedição.

Rosa Seoane recordou que a sedição não contempla o uso da força, mas antes a concertação de esforços coletivos para "impedir a aplicação da lei".

O Ministério Público pede 25 anos de prisão para o principal acusado, Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo regional catalão, por ter sido "responsável principal" do delito de rebelião, agravado com o de desvio de fundos.

Para Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, que eram dirigentes de associações separatistas em 2017, e para a ex-presidente do parlamento regional, Carme Forcatell, o procurador pede 17 anos de prisão, por rebelião e por também serem considerados "promotores".

Para os ex-conselheiros, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raul Romeva e Dolors Bassa são pedidos 16 anos de prisão, enquanto para Carles Mundó, Meritxell Borràs e Santi Vila foram requeridos sete anos de prisão.

Os advogados do Estado espanhol deverão pedir penas menos graves e a acusação popular, exercida pelo partido de extrema-direita Vox, penas maiores, na linha do que já haviam feito.

Em 11 e 12 de junho próximo estão previstas as alegações finais da defesa e também vai ser concedida a palavra aos acusados para manifestarem ao tribunal o que pretenderem.

Após realizar a 1 de outubro de 2017 um referendo sobre a independência proibido pela Justiça, os separatistas catalães proclamaram a 27 de outubro do mesmo ano uma república catalã independente.

O processo de independência foi interrompido no mesmo dia, quando o Governo central espanhol, presidido então por Mariano Rajoy (Partido Popular, direita), decidiu intervir na comunidade autónoma, destituindo o executivo de Carles Puigdemont, fugido na Bélgica, e dissolvendo o parlamento regional.