Camarões. Centenas de membros da oposição presos durante manifestações contra o Governo

Centenas de membros do principal partido da oposição nos Camarões estão sob custódia policial depois de as forças de segurança terem feito prisões em massa numa série de protestos antigovernamentais no fim de semana.

O jornal “The Guardian” escreve esta terça-feira que duas pessoas ficaram feridas e 351 foram detidas no sábado em quatro regiões do país da África Central durante protestos contra o Presidente octogenário, Paul Biya, e o seu Governo. Os manifestantes exigiam a libertação do líder da oposição, Maurice Kamto, e de centenas de pessoas presas em protestos anteriores, bem como o fim dos assassínios nas regiões anglófonas dos Camarões, que têm sido palco de um conflito sangrento nos últimos dois anos.

Kamto foi preso em janeiro após ele e o seu partido, o Movimento para o Renascimento dos Camarões (MRC), terem contestado os resultados das eleições de outubro. Posteriormente, o líder da oposição foi acusado de insurreição, rebelião e “hostilidade à pátria” por um tribunal militar, acusações que, em teoria, implicam a pena de morte.

As prisões aumentaram nos últimos meses depois de Biya ter reivindicado uma vitória esmagadora no ato eleitoral.

A Taça das Nações Africanas e a morte de uma bebé de quatro meses

Os manifestantes exigem igualmente uma revisão do código eleitoral e uma investigação ao destino do dinheiro para o país acolher a edição deste ano da Taça das Nações Africanas. Os Camarões acabaram por perder para o Egito a organização do torneio de futebol, devido a atrasos na construção das infraestruturas necessárias.

“Isto mostra quão ditatorial e perverso [o Governo é] e como eles não estão dispostos a ouvir as pessoas. Eles vão continuar a prender-nos porque não vamos desistir. Não se pode prender pessoas porque não se quer ouvi-las”, disse o secretário-geral do MRC, Christopher Ndong, um dos poucos líderes da oposição que não se encontram detidos.

Na semana passada, a situação nas regiões do noroeste e sudoeste do país agravou-se com a morte de uma bebé de quatro meses. Os pais viram-se obrigados a fugir depois de gravarem um vídeo em que acusavam as forças de segurança de terem assassinado a filha.

“O silêncio internacional é chocante, as histórias são devastadoras”

Meio milhão de pessoas já fugiram das suas casas por causa da violência, muitas delas atravessando a fronteira para a Nigéria.

“Centenas de aldeias foram queimadas, perto de um milhão de crianças não vai à escola e dezenas de milhares de pessoas estão escondidas no mato sem qualquer apoio”, revelou o secretário-geral do Conselho Norueguês dos Refugiados, Jan Egeland, numa visita ao país em abril. “O silêncio internacional em torno das atrocidades é tão chocante como as histórias são devastadoras”, acusou.

Para este sábado está agendado um novo protesto, que deverá mobilizar um maior número de pessoas.