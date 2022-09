100 mil pessoas esperadas em Praga para exigir demissão do primeiro-ministro

Pode ser a maior manifestação política na República Checa desde a Revolução de Veludo e da queda do regime comunista, há quase 30 anos. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas na noite desta terça-feira na Praça Venceslau, em Praga, para exigir a demissão do primeiro-ministro Andrej Babiš, envolvido numa teia de conflitos de interesse.

Não será o primeiro protesto de grande dimensão contra Babiš, o segundo homem mais rico do país, com uma fortuna avaliada em mais de três mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg. Porém, os organizadores esperam que seja o mais concorrido, depois de ter vindo a público um relatório preliminar da Comissão Europeia que conclui que há conflito de interesses na sua ligação à Agrofert, um conglomerado industrial que recebe milhões em subsídios europeus.

Babiš argumenta que o seu império empresarial foi colocado sobre administração de um fundo, por forma a ciumprir com a lei, mas as conclusões já conhecidas apontam para irregularidades e podem obrigar a República Checa a devolver verbas a Bruxelas. O chefe de Governo é ainda suspeito de ter recebido indevidamente dois milhões de euros em fundos europeus, há mais de uma década, tendo para isso ocultado que era proprietário de uma quinta e um centro de congressos.

A polícia checa – que no sistema legal do país é responsável por uma primeira acusação – recomendou em abril que o primeiro-ministro fosse levado a julgamento por fraude e apropriação de verbas europeias. A resposta foi a demissão da ministra da Justiça, substituída por Marie Benešová, uma antiga advogada, considerada da inteira confiança política de Babiš .

Um líder populista e anti-imigração

Em declarações ao “The Guardian”, David Ondráčka, diretor da organização não-governamental Transparência Internacional na República Checa, considera que o primeiro-ministro não poderá resistir à pressão. “Ele sabe que os orçamentos da União Europeia e da República Checa já não poderão servir como um Multibanco onde pode recolher o dinheiro de que precisa. Ele não vai render-se facilmente, mas com a revolta popular a aumentar, uma oposição inteligente e a devida pressão institucional, acredito que dentro em breve deixará de ser primeiro-ministro”.

Andrej Babiš, de 64 anos, garante que em circunstância alguma irá pedir a demissão. Está no cargo desde dezembro de 2017, tendo chegado ao poder como líder do ANO 2011, um partido de cariz centrista e populista, filiado no grupo dos liberais europeus. Entre 2014 e 2017 foi ministro das Finanças, tendo estado na origem da queda do Governo liderado pelo ČSSD, de centro-esquerda. Então, foi acusado de fugir aos impostos como presidente executivo da Agrofert, também proprietária de dois dos maiores jornais do país, o “Mladá fronta DNES” e o “Lidové novin”.

Atualmente, o ANO 2011 governa o país em coligação com o ČSSD e o apoio dos comunistas, pela primeira vez desde a instauração de um regime democrático na República Checa. As próximas eleições legislativas decorrem apenas em 2021 e o partido de Babiš – que tomou posições anti-imigração, nomeadamente contra os muçulmanos – parece não perder popularidade: foi o mais votado nas eleições europeias, com 21,18% dos votos.