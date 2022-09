YouTuber que ridicularizou mendigo condenado a 15 meses de prisão

O YouTuber Kanghua Ren foi condenado esta segunda-feira em Espanha a uma pena de 15 anos de prisão por ter oferecido a um mendigo bolachas Oreo recheadas com pasta de dentes. O caso remonta a janeiro de 2017, mas só agora foi julgado em tribunal.

O jovem chinês – que vive há muitos anos em Barcelona – terá pena suspensa por não ter antecedentes criminais, mas será obrigado ao pagamento de uma indemnização no valor de 20 mil euros por danos morais.

A juiza Rosa Aragonés considerou que o YouTuber teve um “comportamento cruel” que visou “humilhar uma pessoa velha, vulnerável, e sem teto”. Contudo, a estrela do YouTube não se mostrou arrependida, sublinhando que a brincadeira com o mendigo não teve uma má intenção.

“Talvez tenha ido um pouquinho longe, mas há que olhar para o lado positivo: isto ajudou a lavar os dentes do homem. Penso que ele nunca mais lavou os dentes desde que virou pobre”, declarou o jovem, também conhecido por ReSet. “As pessoas gostam de conteúdos loucos, doentes”, insistiu.

A 'brincadeira' que humilhou um mendigo romeno que vivia nas ramblas de Barcelona saltou em 2017 para as redes sociais, através de um vídeo filmado por Kanghua Ren. O jovem, de 21 anos, ofereceu as bolachas Oreo com um recheio de pasta de dentes e uma nota de 20 euros. Pouco depois, as imagens mostravam o sem-abrigo a vomitar.