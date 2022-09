Um francês e um israelita querem levar a UE ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a Humanidade

A União Europeia pode vir a ter de responder no Tribunal Penal Internacional (TPI) pela morte de milhares de migrantes que se afogaram no Mediterrâneo enquanto fugiam da Líbia, de acordo o documento legal que deu entrada TPI a semana passada, assinado por Juan Branco, que anteriormente trabalhou neste tribunal, bem como no Ministério dos Negócios Estrangeiros de França; e Omer Shatz, um advogado israelita que leciona na Universidade Sciences Po, em Paris.

Na mira dos dois advogados estão três Estados-membros em particular: Itália França e Alemanha mas o processo abrange toda a UE. Segundo se defende no documento, de 245 páginas, ao qual a Associated Press teve acesso, a culpa da morte de mais de 12 mil pessoas descansa nas mãos das políticas europeias “baseadas na dissuasão” que “sacrificaram a vida de migrantes no mar com o único objetivo de dissuadir outros em situação semelhante de tentarem procurar refúgio na Europa". A acusação está escrita em tons fortes e fala de “funcionários e políticos” que “conscientemente criaram a rota de migração mais letal do mundo".

Foi através de extensa análise de documentos do Frontex, a organização europeia de patrulha das fronteiras, que os advogados construíram a grave acusação de “crimes contra a Humanidade”. No processo, que cita e-mails comunicação interna entre funcionários da Frontex, lê-se que a própria agência avisou os vários governos que acabar com a política de salvamento Mare Nostrum “poderia levar a um grande números de vítimas”. “Para conseguir pôr um travão à imigração com origem na Líbia, e em detrimento da obrigação que a lei internacional impõe de resgatar e permitir o desembarque, a UE está a orquestrar uma política de transferências forçadas para sítios que parecem campos de concentração e onde crimes hediondos são cometidos todos os dias”, escreve a equipa de advogados.

Desta forma, o documento argumenta que o fim do programa Mare Nostrum como o pecado primordial da UE. Durante o ano em que patrulhou o Mar Mediterrâneo, as equipas de salvamento deste programa recolheram 150,810 pessoas, mas a operação custava cerca de 9 milhões de euros por dia, quase todo o montante pago por Itália. No seu lugar ficou o programa Triton que já não incluiu patrulhas perto da costa líbia. Em 2014, 3,200 migrantes morreram afogados. Em 2015 esse número subiu para 4,000 e em 2016 mais de 5,000 pessoas morreram enquanto tentavam chegar à Europa, segundo números da Organização Internacional das Migrações. “Deixamos nas mãos do procurador, se ele ou ela se atreverem, a decisão de mergulhar nas estruturas do poder, a investigar o coração de Bruxelas, Paris, Berlim e Roma, a ver como os seus próprios olhos os arquivos das reuniões e quem estava presente e aquilo que foi falado porque essas decisões determinaram a morte de mais de 14,000 pessoas”, disse Juan Branco à France Press.

Este processo não nomeia políticos individualmente or funcionários da União Europeia mas cita mensagens trocadas por Angela Merkel e Emmanuel Macron, por exemplo, onde este assunto é discutido.