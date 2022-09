Trump recebido em Londres com tiros de canhão

O som de tiros de canhão disparados em honra de Donald Trump, que esta segunda-feira chegou ao Reino Unido para uma visita de Estado de três dias, contrasta com a forma discreta da recepção que lhe foi feita em julho do ano passado. Na altura, a rainha Isabel II e a primeira-ministra Theresa May preferiram receber Trump fora de Londres.

Se a oposição do britânicos ditou a distanciada recepção ao Presidente dos EUA em 2018, a atual visita ocorre num cenário mais peculiar. O processo do Brexit está longe de terminado e a sucessão de Theresa May está na ordem do dia – o novo primeiro-ministro será conhecido dia 7 de junho - , cenário que era dado como pouco provável, quando rainha Isabel II formalizou o convite há alguns meses.

Quando em abril o Governo britânico anunciou a data da visita, a primeira-ministra disse tratar-se de uma oportunidade para reforçar os laços de comércio, investimento, segurança e defesa com os EUA. Isto num cenário em que o Reino Unido já teria abandonado a União Europeis. Para Washington, poderia ser o timing ideal para fortalecer a velha aliança com o Reino Unido, a quinta maior economia do mundo livre do “espartilho” de Bruxelas.

Sem se confirmarem as principais premissas da visita e conhecendo o temperamento de Trump, alguns analistas interrogam-se sobre quais serão as eventuais “gaffes” que o Presidente norte-americano poderá cometer durante a estadia no Reino Unido.

Fazendo juz à sua truculência, Donald Trump já estava a irritar os britânicos poucos momentos antes de aterrar. Pelo Twitter, Trump insultou o mayor de Londres Sadiq Khan, apelidando-o de “falhado empedernido”. Na véspera, domingo, Kahn comparara algumas das palavras do Presidente norte-americano às utilizadas pelos "fascistas do século XX", segundo The Observer.

Também este domingo, em entrevista ao “Sunday Times”, Donald Trump exortou os britânicos a não pagar a fatura da saída da União Europeia e recomendou que o futuro primeiro-ministro nomeie Nigel Farage – o líder do Partido do Brexit evencedor da eleições europeias – para negociador com Bruxelas. Daí que um encontro com Farage ou com Boris Johnson, o possível substituto May, possa ser incluído à margem da agenda oficial.

Depois do almoço com a rainha Isabel II e da visita à abadia de Westminster, o Presidente dos EUA e a esposa Melania deverão tomar chá com o príncipe Carlos, o herdeiro da coroa britânica e sua mulher Camilla. Para encerrar o dia, Donald Trump será homenageado pela rainha Isabel com um banquete no Palácio de Buckingham, onde os dois líderes deverão discursar.

Donald Trump mantém-se no Reino Unido até quinta-feira, dia 6 de junho, para participar em Porthsmouth nas comemorações do 75.º Aniversário do desembarque das tropa aliadas na Normandia ocupada pelos nazis na Segunda Guerra.