Líder do UKIP demite-se... é o quinto em três anos a deixar o leme

Os quase três anos que passaram desde o referendo de 23 de junho de 2016 no Reino Unido podem não ter chegado para tirar o país da União Europeia, mas foram suficientes para triturar a primeira-ministra Theresa May (que se demite formalmente na sexta-feira, 7 de junho) e, de forma mais marcante, para uma das forças políticas mais influentes na consulta popular sobre o Brexit já ter mudado de líder quatro vezes. A quinta não tarda.

Gerard Batten anunciou domingo à noite que abandona a liderança do Partido para a Independência do Reino Unido (UKIP). Esta formação venceu as eleições europeias de 2014 no Reino Unido, quando era liderada por Nigel Farage. Nas legislativas de 2015 o UKIP foi o terceiro mais votado (12,6%, quase 3,9 milhões de votos), mas o sistema eleitoral de círculos uninominais a uma volta impediu-o de conquistar lugares na Câmara dos Comuns. Esse resultado foi considerado uma das principais alavancas para o primeiro-ministro conservador David Cameron convocar o referendo sobre a saída da UE.

Este ano o UKIP viu abalar toda a sua bancada no Parlamento Europeu. O total de 554 mil votos (3,2% do total) é uma sombra do de há cinco anos (4,4 milçhões de votos, 26,6%, 24 eurodeputados). O seu espaço político foi tomado pelo recém-formado Partido do Brexit, nascido há seis meses e registado há apenas três pela mão de Farage. Alguns dos 29 eleitos pelo novo partido na semana passada estavam em Estrasburgo pelo UKIP na última legislatura europeia.

Lideranças conturbadas

Batten estava no cargo desde abril de 2018. Antes disso já o declínio começara, desde a saída de Farage. Este afirmou que deixava a liderança duas semanas depois da vitória no referendo de 2016 (52%-48% a favor do Brexit). Passados três dias voltou atrás e acabou por ficar até setembro desse ano. Sucedeu-lhe, após eleição interna, Diane James, que só ficou no posto 18 dias e acabou por se desfiliar do partido.

Seguiu-se Paul Nuttall, que fora vice de Farage. Durante o seu consulado os dois deputados que o UKIP tinha no Parlamento britânico (e que tinham sido eleitos pelo Partido Conservador, mudando depois de partido por causa da questão europeia) deixaram a bancada. Nas legislativas de junho de 2017, o partido não chegou aos 600 mil votos e não obteve representação. Nuttall demitiu-se no dia seguinte.

Vários vereadores do UKIP foram, entretanto, saltando para o Partido Conservador, que lhes parecia mais vocacionado e capaz de cumprir o mandato do referendo, tirando o país da UE. Em setembro desse ano o partido elegeu Henry Bolton para líder, mas dois dos candidatos derrotados desertaram para criar novas forças políticas.

Bolton durou cinco meses aos comandos do UKIP. Um escândalo de saias desencadeou a sua queda: deixou a mulher para ir viver com uma modelo que era militante do partido mas foi suspensa por ter enviado mensagens racistas sobre Meghan Markle, então noiva do príncipe Harry e hoje duquesa de Sussex, que tem origens afro-americanas. Seguiu-se moção de censura interna, bem-sucedida. Na subsequente eleição de líder, em abril, só Batten concorreu.

Deriva extremista

Batten, quer era eurodeputado há 15 anos, estabilizou as finanças depauperadas do UKIP e aproveitou a frustração do eleitorado eurocético com o adiamento do Brexit para recuperar popularidade, mas não resistiu ao ressurgimento de Farage à frente do Partido do Brexit. O ex-líder abandonara o UKIP devido às posições mais extremistas de Batten, que chegou a nomear como assessor do partido Tommy Robinson, um supremacista branco que lidera a Liga de Defesa Inglesa, conhecida pelas suas propostas xenófobas e racistas. Segundo Farage, Batten estava “obcecado” com o Islão. “O UKIP não foi fundado para ser um partido focado numa cruzada religiosa”, criticou.

É certo que Batten expressara, ao ascender a líder do UKIP, a intenção de só ocupar o lugar cerca de um ano, mas os maus resultados nas europeias iriam sempre gerar pressões para acelerar a partida. Abre-se um processo interno que deverá culminar no anúncio do novo líder a 10 de agosto.

Um dos que pediam a demissão de Batten foi o ex-eurodeputado Mike Hookem, que foi seu número dois e é agora o único candidato confirmado à sucessão. Hookem tornou-se conhecido em 2016, quando esmurrou um companheiro de partido, Steven Woolfe, então candidato a líder depois da saída de Farage. Woolfe foi hospitalizado e desistiu da corrida.