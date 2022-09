Ex-alto representante acompanhou Kim Jong-un a performance artística, diz agência estatal norte-coreana

O antigo alto representante da Coreia do Norte para os assuntos nucleares Kim Yong-chol acompanhou o líder, Kim Jong-un, a uma performance artística este domingo. A informação foi avançada pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA e citada pela agência Reuters.

A KCNA referiu o nome do responsável, que serviu como homólogo do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, como parte de um grupo de 12 altos funcionários que acompanharam o líder e a sua mulher, Ri Sol-ju, a um espetáculo amador protagonizado por esposas de oficiais do Exército norte-coreano.

A informação pretenderá contrariar a notícia veiculada, na sexta-feira, pelo jornal sul-coreano “The Chosun Ilbo”, que indicava que Kim Yong-chol tinha sido submetido a trabalhos forçados e a “educação ideológica”. O seu nome constava de uma série de purgas que incluíam execuções e detenções em campos de reeducação.

Cinco altos funcionários executados, diz jornal sul-coreano

Segundo noticiava o jornal, o enviado especial da Coreia do Norte aos EUA, que abriu caminho às conversações com Washington sobre o programa nuclear de Pyongyang, teria sido executado na sequência do fracasso do mais recente encontro entre Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Kim Hyok-chol e funcionários da diplomacia norte-coreana, que conduziram os preparativos para a cimeira Kim-Trump no Vietname, realizada em fevereiro, teriam sido executados no mês seguinte, escrevia o diário. “Kim Hyok-chol foi investigado e executado no aeroporto de Mirim [em Pyongyang] em março com quatro funcionários do Ministério das Relações Exteriores”, revelava o jornal, acrescentando que os cinco tinham sido acusados de espionagem a favor dos Estados Unidos.

Kim Hyok-chol foi o interlocutor de Stephen Biegun, o representante especial norte-americano para a Coreia do Norte, antes da cimeira.

Um erro de tradução e o envio para campo de prisioneiros políticos

Ainda segundo o “Chosun Ilbo”, que citava fontes norte-coreanas não identificadas, Kim Song-hye, que trabalhou ao lado de Kim Hyok-chol, terá sido enviada para um campo de prisioneiros políticos.

Shin Hye-yong, que fez de intérprete do líder norte-coreano na cimeira de Hanói, terá sido enviada para um campo de prisioneiros políticos por alegadamente ter minado a autoridade de Kim Jong-un ao cometer um erro de tradução.

Desconhece-se o paradeiro de Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, que o tem acompanhado nas conversações sobre o programa nuclear.

O “julgamento severo da revolução”

Apesar de não mencionar as alegadas purgas relatadas pelo “Chosun Ilbo”, o jornal estatal norte-coreano “Rodong Sinmun” escrevera na véspera sobre “atos antirrevolucionários” e “antipartidários” que não escaparão ao “julgamento severo da revolução”. “Há traidores e vira-casacas que só memorizam palavras de lealdade ao líder e mudam de acordo com as tendências do momento”, acrescentava.

Foi a primeira vez desde a execução, em 2013, de Jang Song-thaek, tio e mentor do líder norte-coreano, que expressões como “antirrevolucionário”, “antipartidário” e “julgamento severo” surgiram no jornal oficial de Pyongyang, segundo o “Chosun Ilbo”.

Desde que se tornou líder, em 2011, na sequência da morte do pai, Kim Jong-un já presidiu a várias purgas. As mais recentes destinar-se-iam a desviar as atenções dos problemas internos na Coreia do Norte, referia o jornal sul-coreano.