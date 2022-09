Campanha de ‘crowdfunding’ premeia generosidade de funcionário de uma gasolineira

Esta é a história de um gesto espontâneo de boa vontade, que valeu ao autor da boa ação o sentido agradecimento da mulher que ajudou, mas também uma recompensa inesperada. Começa assim: na quinta-feira, quando circulava sozinha no seu carro, Monet van Deventer ficou sem gasolina perto de Cape Town e parou numa estação de serviço para reabastecer. Ainda remexia na mala à procura da carteira – que não encontrava - quando um funcionário lhe bateu no vidro do carro, acabando ela por explicar que não tinha consigo nem dinheiro, nem o cartão bancário.

Nkosikho Mbele mostrou-se então preocupado. “A senhora não pode ficar sem gasolina na estrada N-2, é perigoso. Eu vou emprestar-lhe 100 randes [cerca de 6 euros] e quando puder logo mos devolve”.

A jovem ficou tão impressionada com o gesto que acabou por contar a história na sua página do Facebook. Não foi apenas a generosidade demonstrada, mas o facto de o funcionário não ter sequer perguntado o seu nome ou contacto.

“Ele confiou em mim.” Quando Monet voltou ao posto de abastecimento para pagar a dívida, perguntou-lhe a razão para a ter ajudado , confiando num estranho simplesmente. Segundo ela, Nkosikho Mbele respondeu-lhe que acreditava nas pessoas.

Para compensar o gesto altruísta, a mulher resolveu lançar na internet uma campanha de crowdfunding a favor de Mbele e, em apenas dois dias, conseguiu doações no valor de cerca de 324.000 randes (20.000 euros), dinheiro que chegou de todo o mundo. Mas a campanha ficará ativa até 30 de junho.

Segundo conta o jornal “ABC”, o dinheiro angariado permitirá ajudar a família de Mbele, que inclui os seus dois filhos, a sua mãe e um irmão. A intenção é garantir a educação das crianças e construir uma nova casa. O restante será encaminhado para fins solidários, nomedamente para apoiar as crianças nas ruas de Khayelitsha (cidade onde vive).

“Obrigado Nkosikho por me fazer ter esperança na África do Sul. Que Deus te abençoe”, escreveu Monet Van Deventer.