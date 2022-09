Toda a polémica sobre o funeral de Jonas Savimbi

“Foram feitos todos os acertos necessários, digamos assim”, numa reunião que durou hora e meia, quinta-feira, em Luanda, com “o senhor Presidente João Lourenço”. “Defendi que deveriam ser mantidas as promessas acordadas para o programa das cerimónias de inumação dos restos mortais do dr. Savimbi”, disse ao Expresso, pelo telefone, Isaías Samakuva. Foi na manhã de sexta-feira, minutos antes de partir para o Andulo, na província angolana do Bié.

Seria ali que o presidente da UNITA se uniria, mais tarde, à comissão técnica composta por representantes das autoridades da saúde e da justiça, da família e do partido — a mesma que fizera a exumação a 31 de janeiro deste ano —, responsável pela abertura da urna e certificação dos restos mortais do fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, tal como havia feito na altura do encerramento do caixão.

Do Andulo, o cortejo seguiria para Lopitanga, aldeia natal de Savimbi, onde se celebraria a missa de homenagem, antes da inumação do ex-líder do partido do Galo Negro. Às 10h da manhã de sábado, 1 de junho.

Poderia ter-se ouvido um profundo suspiro de alívio no tom daquela conversa telefónica, a descomprimir, depois de uma semana de tensão. Foram quatro dias em que parecia ter-se esfumado o “ato de boa-vontade” de João Lourenço, que consistia em criar todas as condições para se cumprir um programa previamente acordado para a inumação [enterro final] de Savimbi.

De repente, de incompreensão em incompreensão, parecia assistir-se a um regresso à retórica musculada que ainda divide a sociedade angolana e, certamente, a imprensa. Os títulos dos jornais iam de “MPLA volta a humilhar milhões de angolanos” (“Jornalf8.net”), a “Ala dura do regime sabota enterro de Savimbi” (“Club-k.net”) e “UNITA acusada e pretender criar factos políticos” (“Jornal de Angola”).

A garantia de entrega dos restos mortais de Savimbi, sexta de manhã, no Andulo, foi dada na tarde de quinta, pelo Presidente da República, durante a reunião de emergência que teve com o presidente da UNITA, Samakuva, em Luanda. O impasse instalara-se quando o ministro de Estado e chefe da Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, afirmara, na segunda-feira, que a inumação deveria realizar-se na quarta-feira. Disse-o logo a seguir a ter entregado a urna à guarda das autoridades militares num quartel do Andulo.

Tudo está bem quando acaba bem

Foi naquele dia que o ministro de Estado declarou que, a partir daquele momento, iria “privilegiar o diálogo com os familiares de Savimbi, excluindo a UNITA das conversações sobre as exéquias do antigo líder histórico do partido da oposição”. Estas palavras foram proferidas em público, durante uma conferência de imprensa que o também chefe da Segurança do Presidente da República deu na Cidade Alta, a propósito da polémica que aumentava de tom.

Pedro Sebastião deslocou-se ao Andulo, Bié, quando a comitiva de familiares e membros da direção do principal partido da oposição se encontrava no Cuíto, também no Bié, mas a quilómetros de distância. Era para ali que tinha sido programada a entrega da urna de Savimbi e era ali que a aguardavam largas centenas de pessoas, para prestarem homenagem ao seu ex-líder.

A polémica agravou-se com este desencontro relativamente ao que fora acordado entre os elementos da comissão mista, representando o Governo, a família e a direção da UNITA. “A casa oficial do Dr. Savimbi é no Huambo. Em África, se alguém morre longe e querem que o corpo seja entregue noutro local, é tradição que passe pela morada oficial nem que seja por minutos. Não deve ir para o cemitério sem ir a casa”, explicava ao Expresso, quarta-feira, Isaías Samakuva, ao telefone a partir do Bié.

A perplexidade instalou-se entre os representantes da UNITA e da família, predicados que coincidem em muitas das pessoas destes dois grupos, quando se aperceberam que desaparecera a possibilidade de percorrer por terra os 150 quilómetros que ligam o Cuíto, o Huambo e o Andulo. Seria uma desilusão para “os milhares de pessoas que aguardavam ao longo dos quilómetros”, alguns há dias, “a oportunidade de prestar homenagem pelo caminho”, esclareceu Samakuva ao Expresso. “Viemos pelos nossos meios para o Cuíto, onde nos aguardava uma multidão”, concluiu o dirigente, mas onde não estavam os restos mortais do fundador do partido, que tinham seguido em avião governamental de Luena diretamente para o Andulo.

Um processo longo e moroso

A suspeita recaía sobre as duas partes. Pedro Sebastião acusava a UNITA de “querer aproveitar-se politicamente deste momento” e ripostava na referida conferência de imprensa na Cidade Alta (Luanda): “Isso nós não aceitamos!” “Eles evitaram o nosso programa de cortejo Cuíto-Huambo-Andulo, porque havia multidões à espera”, dizia ao Expresso, quarta-feira, Isaías Samakuva.

A UNITA alterou o programa de forma a cumprir as últimas etapas da cerimónia. Os restos mortais do líder histórico, que fundou o partido do Galo Negro em 1966, não passaram pelo Huambo em direção à sua última morada, onde mais de 150 mil pessoas aguardavam pelo cortejo que antecedia o velório principal e a inumação, em Lopitanga.

17 anos de dúvidas

Savimbi foi sepultado em 2002 no cemitério de Luena, capital do Moxico, onde permaneceu até hoje. O enterro e o local ficaram envoltos em dúvidas, tendo havido questões durante todos estes anos sobre a verdadeira identidade dos restos mortais.

A exumação do corpo, realizada a 31 de janeiro deste ano, foi seguida de análises de ADN realizadas por duas equipas independentes, uma portuguesa, contratada pelo Governo, e outra sul-africana que trabalhou para a UNITA. Até então, o acesso ao local de onde o corpo seria exumado fora dificultada pela época das chuvas no planalto central e pelo facto de o terreno circundante ao cemitério se encontrar minado. O Governo comprometeu-se a fazer a desminagem e só em finais de maio todo este processo ficou concluído, sendo posteriormente possível marcar uma data para a inumação, contou Samakuva ao Expresso.

Jonas Savimbi foi morto em combate pelas tropas governamentais no dia 22 de fevereiro de 2002. Só depois da sua morte se seguiram as negociações de paz que puseram um ponto final num dos mais longos e devastadores conflitos armados de África, cujas consequências ainda hoje marcam o país.