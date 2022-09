“Uma internacional de nacionalistas é uma contradição”, José Luis Rodríguez Zapatero, antigo primeiro-ministro de Espanha

Espanha terá um papel maior no futuro, sobretudo depois do ‘Brexit’?



Veremos se o Reino Unido sai da UE. Pensei logo na noite do referendo que ia ser muito difícil, dado o conjunto de laços entre a UE e os países que dela fazem parte. Oxalá haja um segundo referendo, incentivo as forças políticas que não estão a favor do ‘Brexit’ a lutar por ele. Espanha tem, como Portugal, duas vantagens competitivas. Somos países verdadeiramente europeístas, o que é importantíssimo a longo prazo. A UE é um projeto que vai sempre crescer, ainda que atravesse momentos de dificuldade. Por outro lado, temos uma visão que acabará por impor-se: não pode haver união política mais forte sem coesão social mais intensa. Façamos destes ativos, cada um com o seu peso, discursos complementares e de futuro.

