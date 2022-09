“Há cinco anos que ando a trabalhar para destruir monopólios”, Margrethe Vestager Comissária Europeia para a Concorrência

A Comissão cessante, em que ocupou a pasta da Concorrência, apostou que teria 40% de mulheres em cargos de chefia e cumpriu. Que significa para si?

O género é muito importante e está subestimado como catalisador de mudança. A minha experiência de vida é que quando se quebra a uniformidade do olhar também se quebra a uniformidade do pensamento. Conseguem-se perspetivas diferentes, sobretudo quando se faz parte de um grupo equilibrado entre géneros, porque a diversidade é necessária. Toda a gente já esteve em situações em que existem duas ou três mulheres e muitos homens. Nunca funciona bem, porque é só uma cultura.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)