À procura de uma ‘eurogeringonça’

O apoio de Angela Merkel é o ás de trunfo na corrida do alemão Manfred Weber à presidência da Comissão Europeia (CE), mas a carta está longe de lhe garantir a vitória. Para tal seria necessário um improvável recuo de liberais, socialistas e do Presidente francês, que rejeitam o candidato.

Caso falhe o consenso Weber pode cair e ser compensado com a presidência do Parlamento Europeu (PE). O Partido Popular Europeu (PPE, centro-direita) procuraria outro nome. Conserva a maior bancada, mesmo tendo perdido 40 assentos, e várias fontes preveem que dificilmente aceite o trabalhista holandês Frans Timmermans para líder da CE. Este e Weber podem aniquilar-se mutuamente.

