Trump anuncia imposição de taxas mensais e graduais sobre todos os produtos oriundos do México

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira a imposição de uma taxa alfandegária sobre todos os produtos vindos do México que aumentará mensalmente, a menos que o país vizinho trave o fluxo de migrantes que chegam aos Estados Unidos.

As tarifas deverão começar a 10 de junho nos 5% e subir todos os meses até atingirem os 25% a 1 de outubro, precisou Trump. “Se a crise de migração ilegal for atenuada através de ações efetivas do México, a serem avaliadas pelos nossos critério e julgamento exclusivos, as tarifas serão removidas”, adiantou.

A decisão presidencial, anunciada no Twitter e comunicada numa declaração posterior, constitui um desafio direto ao Presidente Andrés Manuel López Obrador e pareceu ter tomado o Governo mexicano de surpresa, escreve a agência de notícias Reuters.

“Um duche frio”

O anúncio eleva o risco de deterioração das relações económicas entre os países vizinhos, fortemente dependentes do fluxo transfronteiriço de mercadorias. “Estamos num momento de construção de boas relações com os EUA e isto chega como um duche frio”, disse o vice-ministro mexicano das Relações Exteriores para a América do Norte, Jesús Seade.

No Twitter, o governante publicou uma notícia em que classifica o anúncio como “desastroso” e assegura que “o México responderá de forma enérgica”.

Durante a campanha para as eleições de 2016, Trump prometeu reprimir a imigração ilegal. “A cooperação passiva do México ao permitir esta incursão em massa constitui uma emergência e uma ameaça extraordinária à segurança nacional e à economia dos Estados Unidos”, referiu no comunicado desta quinta-feira. “O México tem leis de imigração muito fortes e poderia facilmente travar o fluxo ilegal de migrantes, designadamente devolvendo-os aos seus países de origem”, acrescentou.

Novo recorde de migrantes detidos

Segundo as autoridades, há 80 mil migrantes sob custódia nos EUA, com uma média de 4500 a chegarem diariamente, sobrecarregando os agentes de patrulha da fronteira. Um alto funcionário da Casa Branca revelou que Trump estava particularmente preocupado com a detenção de 1036 migrantes na quarta-feira – o maior grupo desde outubro do ano passado, de acordo com dados oficiais.

Pelo menos seis crianças migrantes morreram sob custódia norte-americana ou pouco depois de terem sido libertadas. No mês passado, as detenções de migrantes na fronteira sudoeste bateram um novo recorde, com 98.977 pessoas presas.

O chefe interino de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, sublinhou tratar-se de “um problema urgente” e que os EUA estão “interessados em ver o Governo mexicano a agir esta noite, amanhã”.