Governo espanhol protesta contra relatório da ONU que condena detenções na Catalunha

O governo espanhol vai protestar esta sexta-feira por escrito contra o relatório do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária das Nações Unidas (ONU) que concluiu que foram arbitrárias as detenções dos três antigos dirigentes catalães independentistas Oriol Junqueras, Jordi Cuixart e Jordi Sànchez.

O primeiro alerta sobre o documento foi feito pelo embaixador de Espanha na ONU em Genebra, Cristóbal González-Aller, que considerou que o mesmo “contém enormes erros de interpretação” que refletem “um desconhecimento absoluto do que é a sociedade espanhola e a ordem jurídica que rege o país”.

Depois, a ministra da Educação e porta-voz do executivo espanhol, Isabel Celaá, afirmou que o relatório – que apela à libertação dos três antigos dirigentes catalães independentistas – apresenta “erros e distorções” e revela a existência de “conflitos de interesses”, razão pela qual solicita a revisão do relatório.

O governo liderado por Pedro Sánchez alega que pelo menos dois elementos deste grupo de trabalho, o mexicano José Guevara Bermúdez e o sul-coreano Seong-Phil Hong, são próximos do Ben Emmerson, advogado de Oriol Junqueras.

Nesse sentido, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, anunciou que vai enviar ainda esta sexta-feira uma missiva dirigida à alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

O relatório do grupo de trabalho da ONU, divulgado na quarta-feira, defendia ainda a atribuição de indemnizações aos três detidos, considerando que foram violados os Direitos Humanos. “O grupo de trabalho considera que, dadas as circunstâncias do caso, a solução correta seria libertar imediatamente Cuixart, Sánchez e Junqueras imediatamente e oferecer-lhes o direito de obter uma indemnização e outras formas de compensação de acordo com a lei internacional”, pode ler-se no documento citado pelo jornal “El País”.

O antigo chefe do Governo catalão, Carles Puigdemont, manifestou-se desde logo satisfeito com as conclusões do relatório, sublinhando que consiste numa “clara condenação” da atuação do executivo de Madrid.