Ela está a ser julgada na Alemanha, ele foi preso na Grécia. Casal terá deixado menina de 5 anos morrer à sede no Iraque

O marido de uma alemã, atualmente a ser julgada por ter deixado uma menina yazidi de cinco anos morrer à sede, foi preso na Grécia. A informação foi confirmada esta quinta-feira à Euronews pelo advogado do cidadão iraquiano.

Suspeito de pertencer ao Daesh, Taha A. deverá ser extraditado para a Alemanha para ser julgado, juntamente com a mulher, arriscando prisão perpétua. De acordo com o direito internacional, os crimes de guerra podem ser julgados em qualquer jurisdição, independentemente de onde o crime tenha ocorrido ou da nacionalidade do alegado autor ou da vítima.

Jennifer W. responde em Munique por três acusações: homicídio, homicídio como crime de guerra e pertença a organização terrorista. A mulher de 27 anos é acusada de ter comprado a criança yazidi e a respetiva mãe, que manteve em casa como escravas em 2015, quando vivia na cidade iraquiana de Mossul, então ocupada pelo Daesh.

Quase cinco mil mulheres e crianças yazidi vendidas como escravas em três anos

Os procuradores alegam que Taha A. acorrentou a menina no exterior depois de esta ter urinado a cama e que o casal deixou a criança morrer à sede sob intenso calor.

Estima-se que pelo menos 4800 mulheres e crianças yazidi tenham sido vendidas como escravas entre 2014 e 2017, período durante o qual o Daesh estava na sua máxima força no Iraque e na Síria.

Os yazidi são uma comunidade étnico-religiosa curda, sendo que a maioria dos seus membros vive ou é originária da província iraquiana de Ninawa, cuja capital é Mossul. Desde agosto de 2014, tornaram-se vítimas do genocídio em curso, levado a cabo pelo Daesh, na sua campanha para extirpar o Iraque e os países vizinhos de influências não-islâmicas.